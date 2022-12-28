年近歲晚，美國最近公布的經濟數據似乎不算太差，第三季GDP增長更由2.9%向上修正至3.2%。美國財長耶倫因此信心滿滿地表示，經濟衰退可以避免。是耶？非耶？金融機構顯然沒有這麼樂觀，普遍看淡經濟前景，預測明年美國出現衰退的機率甚高。回想去年耶倫也曾振振有詞指通脹僅屬短暫現象，結果很快就被打臉，美國通脹率創下逾40年高位，如今誰還會相信這位財金官員的判斷力？

正是因為財金官員判斷失誤，美國不得不靠激進加息來壓抑通脹；也正是因為激進加息，美國經濟將無可避免陷入衰退甚至滯脹。第三季GDP向上修訂，不過是滯後數字，根本無法反映現實情況。近期美股反覆回落，美債遭遇拋售，美元由強轉弱、資產價格貶值……種種迹象顯示美國經濟前景委實不妙。有華爾街大行估計明年美股可能大跌26%，這是危言聳聽嗎？寧可信其有，不可信其無。

商人觸覺最敏銳，剛剛失去世界首富頭銜的馬斯克警告，明年美國經濟可能陷入「嚴重衰退」，勢必影響電動車等高價商品的銷量。注意，他說的是嚴重衰退，而不是一般衰退，形勢之惡劣可見一斑。難怪馬斯克最近持續沽售特斯拉股票套現，各大企業更是爭相裁員，第四季還沒結束，美國科企的裁員數字已較去年第四季暴增21倍，實在嚇人。

美國衰退陰影揮之不去，歐洲更是備受能源和通脹危機困擾，整個西方陣營百病叢生，各有各亂。但奇怪的是，西方不但沒有想辦法解決自身問題，反而持續對俄烏戰爭拱火，可謂雪上加霜。最無厘頭的一招是對俄羅斯石油限價，為何不乾脆禁運呢？因為他們自己也需要俄油，一直通過各種渠道購買，當然不敢禁運，於是只好以限價來自欺欺人。實際上，俄方早就表明不會對限價的國家出售石油，西方這一招無異於搬石頭砸自己。

相對於西方前景暗淡，亞洲顯然被看高一線。尤其是隨着中國逐步放寬防疫措施，人流、物流、資金流陸續恢復正常，明年經濟勢必出現報復性增長，從而帶動整個亞洲。近期美元大幅回落，意味着國際資金正重新部署，亞洲即將迎來一番新景象。所以說，人算不如天算，美國利用美元霸權收割全球，而且動不動就揮舞制裁大棒，結果弄巧成拙，反而促使全球加快去美元化。