美歐言必稱民主人權，動輒對別國內政指手畫腳，其實來說是非者，就是是非人。法國巴黎日前發生槍擊案，一名自認有仇視外國人病態心理的69歲法國退休火車司機，23日在巴黎庫爾德文化中心和附近的庫爾德咖啡館無預警朝人群開槍，造成3死3傷，庫爾德人問題再次引起外界關注。

眾所周知，庫爾德人乃逐水草而居的游牧民族，人口約3,000萬，分散在伊朗、伊拉克、敍利亞、土耳其等地。他們沒有國家地位，經常遭受歧視和打壓。美國當年為了攻打伊拉克和敍利亞，拉攏庫爾德人為他們賣命，美其名曰會協助他們建國，結果過橋抽板。2018年伊拉克軍方出兵庫爾德控制地區時，美國袖手旁觀；美軍數年前撤出敍利亞北部，庫爾德人隨即成為土耳其的攻擊目標。一些庫爾德人為了逃避戰火流入歐洲，目前法國便有約13萬庫爾德人居住，他們生活貧困，備受歧視，如今更招致殺身之禍，庫爾德人的人權究竟有誰關心？

說完法國一筆，必須說美國這個「人權大國」那一筆。美國近日遭受冬季風暴引起的「炸彈氣旋」侵襲，但聖誕夜卻傳出，來自德州的3輛巴士將逾百名中南美洲非法移民棄置在副總統賀錦麗華盛頓的官邸外，有些人只穿T恤短褲。這是德州州長迫使拜登政府加強美墨邊界管制的最新一次行動，之前德州已將數千非法移民運到華府、紐約及芝加哥等民主黨主政城市。

天寒地凍將難民丟在街頭，真是只有美國政客幹得來，這顯然是民主共和兩黨惡鬥的結果。德州由共和黨控制，他們反難民反移民，自然同民主黨和華府對着幹。美國一方面要標榜自己是人權大國，另一方面卻當難民賤如草芥，這算是哪門子的人權？哪門子的民主？