2019年香港爆發反修例風波，2020年台灣舉行總統大選，蔡英文危言聳聽，打出一句口號嚇唬當地人，說「票投國民黨，台灣變香港」，寶島要自保，就只有她小英是可以信賴的。台灣選民中素來有不少愚人，對民進黨的鬼話信以為真，結果當年大選，蔡英文得其所哉，以高票當選連任。

不過，台灣雖然有部分選民十分糊塗，卻不是完全透頂，投票選錯了，他們也會吃後悔藥。2020年大選之後，以蔡英文為首的民進黨一度「贏到開巷」，國民黨這家百年老店被擠得幾乎沒立足之地，很多評論者甚至懷疑，該黨將再無翻盤機會，但如今3年過去了，現實上卻不是這般模樣。根據台灣《美麗島電子報》的最新民調，對蔡英文表示信任的受訪者佔40.5%，不信任的高達53.9%。當日大部分選民票投小英，今日大部分受訪者不信任她，說台灣民意如浮雲，可以信焉。

或許有人認為，雖然台灣不信任蔡英文的人，比信任者多，但不代表他們會支持國民黨吧，甚至有傳當地其他政黨的支持度加起來，還不及民進黨一家字號呢。是的，但那是上一年的事，最近《美麗島電子報》作的民調，也問及受訪者對各黨派的滿意程度，滿意民進黨的人佔34.5%，不滿者高達56.5%，相對之下，國民黨的滿意度有39.7%，正式反超前民進黨。小英領導無方，民進黨也愈趨脫離群眾，故近期台灣人調侃說，如今全台只剩下一個黨，就叫「討厭民進黨」。島內居民的槍口已漸趨統一，一致對準了蔡英文政府。

新年過後，台灣就會積極開展下屆大選的籌備工作，但別以為民進黨已「死直」，他們定會再借台海危機炒作。海峽對岸又會如何處理？大家還得走着瞧。