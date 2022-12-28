掌管衞生事務的官員近日又拿新冠死亡人數來推廣疫苗，他形容社會上有些錯誤訊息，有反疫苗的人提供非科學的原因質疑疫苗效力、誇大疫苗副作用，錯誤資訊或鼓勵老人家不接種疫苗，間接危害長者健康。此等言論教人不禁反思疫苗的種種。

首先，政府就着逾兩萬張由7名被捕醫生開出的「免針紙」，鐵腕地宣布失效。坊間過去集中討論醫務衞生局局長有冇這種權力，所憑藉的法律依據又是甚麼，卻鮮有人以市民健康為出發點，發揮求真精神，反思這兩萬張問題「免針紙」的人士，他們有幾多人是已經染疫、重症，甚至死亡？

不要忘記，這班人若非一針未打，便如受訪的當事人所稱般，打了一針後感不適，遂轉投「免針紙」行列。按港官、專家與谷針宣傳片的說法：「疫苗可減低重症、死亡風險」，換言之，這班人是缺乏足夠抗體保護的。然而，他們出入食肆，除下口罩進食，長期暴露於高傳播風險的環境中，這班人理應是極大比例地中疫、重症，甚至死亡的，對不對？

之不過，港官上月舉辦針對幼童的谷針工作坊，二十餘個出席小朋友中，尚且出現一名3月時確診，不但康復而且全程蹦蹦跳跳，全場表現最活潑的小女孩，上述「免針紙」人數逾萬，惟即使力主疫苗接種的新聞媒體，也未能在這理應極大比例地中疫、重症、死亡的組別裏找出一個苦主，這是何故？

究竟香港有幾多未針或一針人士，是染疫後沒重症、死亡，並且正如年初港官大講特講的屯門一家四口未針齊中疫般，後來還不是康復了的呢？還有，北韓有幾多人口已完成接種？很明顯，不同體質對新冠病毒反應不一，篩查出男女老幼中真正高危人士並進行重點防範，理性看待才是認真抗疫。