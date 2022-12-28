踏入年尾，香港在體育及文化發展上，可謂是充滿挑戰及機遇的一年。香港邁向復常之路，本地不少校際、聯賽及地區體育活動復常，M品牌大型體育盛事陸續舉行，國際七人欖球賽、維港泳、國際網球邀請賽後，還有令人期許並將有境外跑手參加的渣打馬拉松，將於明年舉行。在2022年，許多港隊運動員出外參賽，屢奪佳績，成績彪炳。

文化藝術方面，有年中的Art Basel強勢回歸，最重要是香港故宮文化博物館7月開幕，重要文化藝術表演及展覽，已陸續登場。這正是香港啟航重現活力之都、盛事之都及中外文化藝術中心之路。香港運動員每獲佳績，亦有助帶動港人熱愛運動及支持運動員的氛圍。

而政府7月1日起成立的文化體育及旅遊局，立法會民政事務委員會改名為立法會民政及文化體育事務委員會，亦標誌着大家都更重視文體旅的發展。

新一屆特區政府在特首領導下，處處展現魄力，亦吸納了立法會議員及各界人士不同意見。體育發展方面，筆者建議制訂十年發展藍圖，全面規劃全港大型及地區體育設施場地，翻新舊有屋邨籃球場，推出文化及體育方面的消費券，鼓勵市民善用消費券，參與文化及康體活動，另舉辦更多大型體育賽事，增加M品牌項目，包括與大灣區連結打造灣區品牌體育盛事。

特首在施政報告中，承諾了規劃體育及康樂設施十年藍圖。筆者的一些倡議，雖然未獲接納，但在未來日子，我們將會繼續推進，務求令香港在文化及體育領域上，有嶄新的發展，踏上新的台階。至於今年香港體壇遇到的明顯挑戰，莫過於國歌事件，相信在港協暨奧委會新指引下，一方面可維護國家尊嚴，另一方面可免除香港運動員所承受的壓力。