自藍血黨向港人送上最後一份「預告執笠」的聖誕禮物後，政界中人談論都說總算有始有終。反觀另一泛民政棍「黑鴿黨」，雖然惡貫滿盈，卻從不公開道歉或自責；當然，聖誕禮物欠奉，新年也不會有甚麼驚喜，何況該黨主席剛剛僥倖脫理大外圍暴動罪，不過律政司即上訴。最可笑的是，作為政黨首領，竟沒有義氣為「革命」擔責攬上身兼救手足。

「黑鴿黨」成立於上世紀90年代初，食住內地民運條水，左膀支聯會、右臂教協會。搶先搖曳民主大旗，或明或暗，左右逢源，完美配合英國人撤退殖民地計劃，舐盡港英庇護的好處，叱咤政壇；搗亂立法會一時無兩。無論怎變臉，都不脫反中抗共骨子的本質：「子系中山狼，得志便猖狂。」試問，過去10年香港的所有動亂和社會暴動頻生，一次比一次瘋狂、一次比一次升級、一次比一次破壞更嚴重，直至「35+」攬炒奪權「港獨」顛覆「顏色革命」，哪一次、或哪一單沒有「黑鴿黨」的罪惡孽債？

每當有報道李漢奸、AV仁等「黑鴿黨」頭頭與黎智英、陳方安生密會或飯局，香港不久便有亂事發生，一如《東方》估算政情的風向標預測結果。無他，只因中央政法委點名揭露的4個現代版漢奸，「黑鴿黨」便佔了一半。由此可看到，4,300萬元政治黑金的分餅仔，「黑鴿黨」自然是近水樓台先得月。

政界中人也最不齒「黑鴿黨」毫無義氣，最沒腰骨。明明是搞「顏色革命」，卻不肯為「革命」犧牲，搵笨走精面，叫人衝自己鬆；明明是跟紅頂白攞盡着數，卻耍兩面派A字膊，推別人落暴動火坑。總之，「黑鴿黨」已是臭不可聞的狗屎堆。港人若要有安樂茶飯，必須盡快把「黑鴿黨」掃入堆填區。