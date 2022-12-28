俄烏戰事膠着逾300日，雙方都沒有勝算把握，只是嘴炮打得格外響，尤其「沒有大籌碼，卻想大交易」嘅烏克蘭，「丐幫幫主」澤連斯基一味伸手請美歐西方援助，獅子開大口擘得如無底黑洞。

上有好者，下必有甚焉！呢，就連其外長庫萊巴受訪時，口氣都大到如食咗幾擔蒜頭！喂，依家你哋舉國負資產，根本係冇得玩！仲牙斬斬，真係笑死人冇命賠吖！佢話，烏克蘭將竭盡所能爭取喺明年於俄烏戰爭中獲勝；聯合國係最適合舉行和平峰會嘅場地，因為聯合國不會偏袒某個國家。

大仁者修治天下，大惡者擾亂天下。之不過，無知無能者卻笑死天下！老朽指庫萊巴是也！佢話，不期望俄羅斯直接參與峰會，又指烏克蘭和俄羅斯直接談判前，俄羅斯必須接受戰爭罪行審訊，稱俄方「只能通過這種方式獲邀」參與峰會。阿哥，你硬要一隻雄獅通過一個鼠洞赴會，有可能嗎？咪傻得咁白癡啦！

呢位烏克蘭外長庫萊巴當正自己係宇宙之神，佢通過烏克蘭外交部發聲明，呼籲聯合國褫奪俄羅斯嘅安理會常任理事國席位，甚至將俄逐出聯合國。聲明批評俄羅斯喺聯合國非法存在嘅30年間，充斥着戰爭並掠奪其他國家嘅領土。

你看，戲子總統澤連斯基雖然好戲，都要做「披着羊皮的狼」，要軍援要錢，也要假裝正義凜然「你們的金援並非施捨，而是對全球安全及民主的投資，我們以最負責任的方式運用。」可是，去到呢位外交部長庫萊巴，一開口就無大無細，語氣之霸道，仲威過一直大筆大筆支援佢嘅美國，就憑佢一紙聲明，就可置俄羅斯於死地？如此輕浮急躁、淺薄外露，不如回鄉耕田免口舌招尤！