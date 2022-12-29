娛圈單打：高調放閃晒恩愛　硬係臨門欠一腳

參選港姐向來是靚女踏入娛樂圈和釣金龜的捷徑，在演藝路上大放異彩的港姐有好多，張曼玉、佘詩曼俱是代表人物；而嫁入豪門更不在少數，朱玲玲、李嘉欣、翁嘉穗都是佼佼者。2010年港姐冠軍陳庭欣（Toby）與坐擁10億身家的彩豐行老闆Benny拍拖近4年，一直愛得高調，奈何硬係欠了臨門一腳，入門無期。

男人多金，自然多女埋身。Toby與Benny交往期間，男方不時傳出緋聞，早前才有傳媒圖文並茂拍下Benny與金髮女子結伴出海遊玩的照片，繪聲繪影指二人身穿情侶裝，有說有笑。不過，Toby定過抬油，直言朋友唔係男就係女，對男友投下信任票。

果然皇天不負有心人，日前Benny生日，Toby同男友慶祝，以行動力證情不變。二人於酒店大歎奢華晚餐，更獲VIP待遇，有專人安排導賞團遊覽酒店絕密內部，激罕參觀天台直升機停機坪兼手拖手打卡影靚相，羨煞旁人。事實上，Toby早就進駐3,000呎九肚山洋房，傳聞月租達10萬元，由男友出錢，成功由公屋港姐升呢富貴港姐。

Toby搬入九肚山轉眼接近兩年，大家都睇好他們好事近，可惜至今仍然未有聲氣。連網民都替她心急，畢竟女人青春有限，男友又桃花旺盛，的確需要一紙婚書做保證。

當然，今時今日一紙婚書不代表一生一世，宋仲基宋慧喬當初愛得轟烈，結婚不足兩年一樣玩完。Toby是美貌與智慧並重的港姐，應該早對自己的人生大事胸有成竹。不過，青春易逝，紅顏易老，亦不可不戒也！