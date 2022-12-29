世界視線：民族自決的表面　分而治之的底裏

歐美強調民族自決，但即使不去爭議怎樣構成民族，民族自決仍然是行不通，且早已變成歐美列強侵略別國的藉口。

以科索沃為例，科索沃要脫離塞爾維亞獨立，是因為有龐大的阿爾巴尼亞人聚居。但是，科索沃北部地區居民以塞爾維亞族為主，也應否將之獨立起來？或像科索沃歸入阿爾巴尼亞那樣，北部再歸入塞爾維亞？波斯尼亞東部毗鄰塞爾維亞亦有塞族為主的Srpska共和國，按民族自決的原則，應脫離伊斯蘭教的波斯尼亞獨立，或歸附東正教的塞爾維亞。克羅地亞南部原本有面積不小的塞爾維亞克拉伊納共和國，上世紀90年代由克羅地亞與波斯尼亞合力，在北約的武力支持下，竟將之消滅。這便不是克羅地亞的民族自決，而是對塞爾維亞的種族滅絕。

以庫爾德人為例，歷史上聚居於土耳其東部山區，農牧為主，但社會發展，現在居於土耳其東部城市地區的庫爾德人較西部山區更多，又是否應把土耳其東部亦一概併入西部，讓庫爾德人自治或獨立？又如猶太人在以色列復國，當地被搶奪了土地的巴勒斯坦人才應建國。同樣以猶太人為例子，豈不是在歐洲大陸流浪一、二千年的Roma民族（即吉卜賽人，原義指來自羅馬），也應由聯合國幫他們在歐洲或地中海沿岸選址復國？

民族自決在西方是限於它們要進佔的國家與土地，在西方內部是沒有民族自決的權利，否則的話，為甚麼夏威夷王國與琉球王國不能復國？北美原居民不能重建國家？新西蘭的毛利族人不能建國，澳洲的土著亦是一樣。塔斯曼島被英國殖民滅絕的土著更連歷史也被完全湮滅。

為甚麼加泰羅尼亞不可以脫離西班牙，蘇格蘭、威爾斯、北愛爾蘭不可以擺脫英格蘭的統治？它們都曾經獨立。

若果不是用雙重標準來看待民族自決，歐美與其他國家都是同樣面對分崩離析的壓力。

歷史是變動，民族也從來沒有如人工飼養的純種馬那樣，要求純種，排除變質。即以宗教化的猶太人來說，還有北歐與中東、非洲的分支差別。身份認同、身份戰爭都是政治操作的結果，目的在大國來說，不過是為了把對手分而治之，讓它們以夷制夷來方便統治與剝削吧！

研究所所長 陳文鴻