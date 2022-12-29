功夫茶：自吹滅鼠見成效　最怕好快又復熾

趁墟賣魚尾，一定要搭嘴！嗱！話咁快就新一年開始，所謂「一元復始，萬象更新」，過去的讓它過去，衰嘢不妨「撇帳」，既往不咎，一切從頭開始！本報關心社會關心民生，尤其對於公共衞生，不時鞭策政府要做好啲，香港點講都係一個現代大都會，一個國際金融中心，點可以繁華背後，畀老鼠橫行於18區咁失禮！

呢嗱！人多好辦事，不！人多好捉鼠！為加強跨部門跨專業協助、推動全民參與滅鼠，政府尋日又展新猷啦！登登登登，就係展開「各界攜手，全港滅鼠行動」，並將設立專題網頁，提高大眾嘅「防鼠」意識。阿哥，全民攜手全港滅鼠喎，若然仲畀啲鼠輩大街小巷橫行如入無人之境，甚至翻牆入民居吱吱喳喳唱《再坐一會》，咁，冇面嘅唔單止政府，亦係全港市民。呢個行動個名改得好，希望冇改壞名可以滅鼠成功！

嗱！環境及生態局局長謝展寰尋日「御駕親征」，喺鼠患黑點黃大仙大成街街市視察滅鼠工作，指街市率先採用新滅鼠方法，包括深宵滅鼠、酒精捕鼠器，以及鼠膠滅鼠等。佢表示，今年年中前使用捕鼠籠，半年來每月僅捉到平均4.5隻老鼠，其後開展深宵滅鼠，每月捕鼠量倍增；加設酒精捕鼠器後，捕鼠量再倍增，截至10月至上周，酒精捕鼠器共捉到84隻老鼠。所謂「倍增」，亦不過84隻，多乎？不多也！以老鼠繁殖力之驚人，一晚一隻老鼠隨時都生一窩，10隻8隻冇難度，捉得嗰84隻，得啖笑啫！

高官又表示，鼠膠滅鼠嘅效果最顯著，11月底加用鼠膠後，3周共捉到385隻老鼠，而最近所捕捉嘅老鼠數量漸減，形容係「到頂」，商販亦反映鼠患情況有改善，證明政府已了解如何有效滅鼠喎！阿哥，條數點計吖？係唔係踩着芋莢當蛇呢？捕鼠漸減卻形容「到頂」，3星期捉得300幾隻老鼠就話「了解如何有效滅鼠」，唉，都真係你唔尷尬，尷尬嘅就係老鼠！食環署副署長又指今年全港捉到2.3萬隻老鼠，當中政府街市喺7月至11月共捉到7,600隻。佢承認，以往嘅捕鼠方式成效有限，因此措施上作出改善；至於被問到街市滅鼠嘅成本有冇大增，佢僅指鼠膠等嘅成本唔會太高。

講真，食環署去年投放逾7億元公帑滅鼠，捉一隻老鼠平均耗費一萬個大洋。政府早前滅鼠係威係勢，一時話引入新科技如「氣壓滅鼠器」，之後「清潔大隊長」卓永興又新成立「18區夜間滅鼠隊」，又喺多區試用新型T型鼠餌盒，如果咁都捉唔到二萬隻老鼠，都真係嘥冷氣咯！依家政府高調呼籲「全民起動滅鼠」，防治蟲鼠督導委員會又話會與20多個決策局、部門及機構舉行會議加強治鼠。功夫茶祈望唔好又係雷聲大雨點小，滅鼠，畢竟要着力於清潔衞生，同時持之以恒，否則三分鐘熱度，老鼠只會愈滅愈多！