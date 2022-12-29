正論：防疫近乎全撤銷　迎接通關好開始

內地宣布明年1月8日近乎免檢通關後，冥頑不靈的特區政府終於跟從。特首李家超宣布，除了保留口罩令，所有主要防疫措施均告取消，包括取消「檢疫令」，不再定義密切接觸者，只維持確診者需要隔離；取消「疫苗通行證」，改為針對性推動「一老一幼」接種新冠疫苗；入境不需做核酸檢測，改以6日快測替代；亦會取消禁聚令、1.5米餐桌距離，以及其他場所人數上限。為了迎接與內地通關，香港抗疫3年，終於解禁！

防疫措施大鬆綁的消息傳出後，市民及商界反映相當正面，尤其是堅持一針不打人士，更有大大舒了一口氣的感覺。其實，坊間早就要求政府撤銷疫苗通行證等無謂的防疫措施，惟港府堅拒不接納，當全世界都早已復常，香港卻只能擠牙膏和碎步式放寬，以致被新加坡等競爭對手愈拋愈遠，連「紐倫港」都被「紐倫坡」取代。可以毫不誇張地說，在一班不敢作為的官員帶領下，香港這年來實在落後了太多，失去了太多，要不是內地果斷放棄動態清零，為社會復常鋪路，敢肯定港府官僚至今仍在無謂死守。

當然，港府高官永遠不會承認自己落後形勢，更不會承認今次是跟從內地而轉舵。人們實在不明白，澳門同樣是特區，卻都懂得跟貼大勢，只有港府官僚視之為沒有面子，簡直莫名其妙。最可笑是，高官數日前才強調疫苗通行證非常有用，因一老一幼接種率未如理想，故不會取消；詎料今日的我打倒昨日的我，指疫苗通行證的效益不及社會成本。官字兩個口，不到你不服。

姑勿論如何，港府肯撤銷大部分防疫禁令絕對是好事。正如李家超所說，社會整體已達至相當高的疫苗接種率，加上確診人數逾250萬人，社會已建立較廣泛及整體防疫屏障；香港亦有足夠及有效的抗疫藥物，故防疫政策會聚焦「防重症、防死亡」，保護高風險群組，包括一老一幼、安老院、殘疾人士院舍等，相信這樣做可大力推進香港復原，商貿、旅遊也會持續發展。

可以看見，不少市民昨日蜂擁進入中旅社網站預約換領回鄉證，已可預視中港在明年新春將回復到一定程度的熱鬧。而隨着內地明年1月8日恢復審批內地民眾赴港旅遊及商務簽注，內地旅客重新入境本港也是指日可待。試想想，當內地旅客正常來港旅遊，疫苗通行證便難以維持，皆因不是每個內地旅客都打齊針，取消疫苗通行證是務實之舉。只是一針不打的香港市民卻是百般滋味在心頭，他們爭取撤銷疫苗通行證多時而無果，政府卻在內地宣布通關後立即將疫苗通行證掃進垃圾堆，難免予人厚此薄彼的觀感。

與此同時，目前正值內地疫情大爆發，香港及澳門退燒藥物均被搶購一空，一旦中港通關，難免會對本港醫療造成壓力。另外，坊間擔心內地人來港爭打疫苗，會令疫苗供應緊張。香港的藥物和疫苗是否足夠，公院人手及床位能否應付突發情況，港府必須作出全盤規劃，切勿讓中港通關由好事變成壞事。