北韓無人機時隔5年，日前再度飛入南韓領空，歷時約7個小時，期間更飛至首爾市北部地區。韓軍出動戰機、輕型攻擊機、武裝直升機應對，但發射逾百枚炮彈無命中目標之餘，一架參與行動的軍機更失事墜落，兩名飛行員跳傘逃生。

這消息太有意思了，乍聽不敢相信，南韓空軍這麼廢令人驚訝，也許是偶然失手吧。平時看美韓海陸空軍演何等架勢，威風凜凜，「先進無比」、「高科技無比」；相較之下，北韓十分老土，簡直是鳥槍對大炮，無人機也是「玩具鳥」水平。誰料到，南韓出動戰鬥機、輕型攻擊機、武裝直升機這些「猛禽」圍攻，發炮彈百枚竟無一擊中，自己這邊還折了一架軍機，是出了故障還是操作不當？總之很廢。

小小無人機略施身手，就讓南韓空軍露了底，不戰自墜，北韓一定歡欣鼓舞。事實上，這些年北韓不管國際壓力多大，就是一門心思發展核武、導彈，一次次獲得成功，向前推進，平壤愈戰愈勇。俄烏之戰打響後，北韓的導彈試射空前頻密，重啟核試的消息不絕於耳；北韓的舉動在多大程度上威脅了美國在東北亞的布局，牽制了它在俄烏之戰的行動，不好講，但肯定不是毫無作用。

而美日韓的軍事協同不僅威脅北韓和中國，也威脅俄羅斯。從這個意義上講，中國、俄羅斯、北韓過往和目前俄烏之戰的新形勢下，有共同對付美日韓軍事協同的必要關係，既清晰又交織。美國一直把中國、俄羅斯、北韓當成最大的、最危險的、最具現實威脅的對手，中國、俄羅斯、北韓當然也要把美國當成共同的對手；日本、南韓跟在美國屁股後面參與打壓中國、俄羅斯、北韓行動時，中國、俄羅斯、北韓自然要對他們還以顏色。

無論是70多年前的「抗美援朝」戰爭，還是當今美國對華發起大國博弈，從戰略上和地緣政治上，中朝都是唇亡齒寒，從這個意義上說，中朝友誼必須是牢不可破也。