近日台灣當局大肆炒作大陸戰機和軍艦「擾台」，據說單是12月26日就有71架戰機、7艘軍艦在台海周邊活動，其中47架戰機飛越「海峽中線」並進入西南空域，是今年以來的第二多。這只是台灣軍方提供的數字，真實數字也許還不止，因為他們未必可以發現大陸隱形戰機。台灣軍方故作鎮定，聲稱「完全掌握」，其實明眼人都看出他們已成驚弓之鳥，惶惶不可終日。

自從佩洛西老太婆竄訪台灣之後，解放軍機艦環台巡航已成常態，根本不存在所謂的「海峽中線」。近日增加巡航次數，提升演練力度，顯然是為了回應美國最新推出的《國防授權法案》。與之前常態化戰備巡警不同，解放軍此次行動是多兵種聯合演練，增加了火力打擊等科目，距離實戰只有一步之遙。面對大陸的軍事高壓態勢，台灣當局除了自我壯膽，根本無能為力。

沒錯，美國承諾未來5年將為台灣提供100億美元軍援，這真的能抵禦解放軍嗎？開玩笑，即使美國將整個台灣島變成軍火庫，也無法阻擋解放軍。大陸不出手則已，一出手必是雷霆萬鈞之力，絕不會像俄羅斯那樣拖泥帶水。台灣當局千萬不要誤判形勢，繼續往台獨死路闖，否則只能為台灣帶來滅頂之災。蔡英文之流跑得快的話，也許可以逃往美國，但其他台灣民眾怎麼辦？

有人說，武力統一台灣代價未免太大。這種說法當然沒有錯，問題是民進黨當局執意「倚美謀獨」，美國肆意「以台制華」，和平統一已不可能，大陸除了動武，還有甚麼選擇？武力統一代價再大也大不過國土分裂吧？清朝康熙年間，那邊剛平定三藩，這邊還要治理黃河，可謂在在需財，國庫空虛。許多大臣都主張放棄台灣，但康熙帝力排眾議，堅持派兵收復台灣，終於完成華夏統一大業，名留青史。當年清朝各項條件都不如現在，康熙帝做得到，現在有何理由做不到？

康熙帝堅持收復台灣，除了維護華夏統一，另一考慮是當時荷蘭一直妄想捲土重來，英國和西班牙也對寶島虎視眈眈，如果清廷不盡快出手，台灣隨時再度被番邦佔領，對華夏安全構成重大威脅，可見康熙帝的堅持是正確的。所以說，能夠名留青史的偉大人物，必定具有長遠眼光和非凡魄力。這也說明一個道理，為了國家領土完整，任何代價都值得。