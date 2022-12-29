中國疫情大爆發，外媒即不安好心，加油添醋指內地病毒已出現新變種，法媒甚至幸災樂禍，聲稱中國因為疫情「由盛而衰」，一片歡天喜地的樣子。其實，在新冠疫情肆虐下，全世界所有地方也是一樣，疫情必須一爆，當高峰過後便會漸次平復。現在中國正值高峰期，死病枕藉是大自然定律，並非中國獨有，只要捱過這兩個月，社會便能復常。

在這場世紀疫情之中，中國一直堅守動態清零措施，確診和死亡數字全球最低，經濟也恢復得最快。中國去年全年GDP增幅8.4%，美國只是5.7%；今年第三季，中國按季經濟增長3.9%，美國出盡吃奶之力也只有3.2%。隨着通脹惡化，美國及歐洲經濟顯著轉差，明年陷入衰退的可能性極大，對於中國式增長更是眼紅，難得中國放寬防疫致疫情反彈，他們不戮力唱衰才怪。

外媒煞有介事所謂中國出現新變種病毒，根本毫無根據，他們有到過中國嗎？有接觸過病人嗎？現時內地流行病毒依然是Omicron，有的患者出現「刀片喉」，喉嚨痛得如被刀割，同香港年初疫情大爆發時的病徵相似。至於不少重症患者被指肺部出現大範圍白色陰影，即所謂「白肺」，這類患者佔整體比例非常低，且以長期病患和老年人為主，情況跟其他國家爆疫時無大分別。

美國又有所謂的專家表示，內地通過「快速達峰」達致群體免疫，會引起不必要的重症和死亡，更可能會導致新病毒株出現。說到底，又是雞蛋裏挑骨頭。中國堅持動態清零，這些專家一臉不屑說行不通；到了中國放棄動態清零，同一班專家又批評這樣做會有風險。神又係你，鬼又係你，中國怎麼做都不滿意。一言以蔽之，他們就是看不得中國好而已。