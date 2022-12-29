近日南韓軍方被狠狠賞了一記耳光，北韓派出5架無人機南下直飛南韓首都首爾，整個過程長達7小時。南韓軍方不是沒有發現來犯者，但合共發射100多枚炮彈，卻沒能命中目標，最後5架無人機輕輕走了，對手始終奈何它們不得。

北韓無人機一度在龍山總統府上空巡視，此事讓青瓦台十分震驚，更對軍隊空防能力的薄弱甚失所望。敵軍無人機可以連續作7小時的窺探，也代表它們可以作連續7小時的攻擊，若然如是，首爾豈非無險可守？

要對付無人機，主要不是靠炮彈和導彈，中國是世界第一大無人機生產國，同時也發展出很多對付入侵無人機的方法，例如用彈射網將對方擒住，或者用電子信號干擾對方。南韓軍方對此卻全無經驗，過去幾年，一直受美國蠱惑，只卯足勁去發展讓鄰國神憎鬼厭的薩德導彈防衞系統。到頭來，國家的真正防禦體系卻是千瘡百孔，教人一戳即破，靜言思之，是何其可笑！

所謂「前車之覆，後車之鑑」，面對南韓的教訓，未知台灣軍方可有反省？最近，台島宣布向美國購入「愛國者」3型防空導彈，帳單是天文數字，讓美利堅的軍火商笑不攏嘴，但觀乎南北韓的經驗，你認為寶島的空防能力，當真可以阻擋得到解放軍進擊嗎？台灣的綜合軍事實力強不過南韓，而中國大陸的整體戰鬥力，卻可能是十倍於北韓，若然單計無人機，大陸的技術與規模，說不定更是百倍於平壤。如今南韓尚且拿北韓沒法，假如北京要向台灣發動無人機戰，試問寶島又如何應付得來？

今日的南韓，可能就是明日的台灣，看來寶島欲求自保，單靠愛國者防空導彈，是保他們不住的。