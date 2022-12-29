日本宣布明日起，所有來自中國內地、香港和澳門的航班，只可使用東京成田、羽田、大阪關西及名古屋中部4個機場升降。此外，所有從大陸赴日或7天內曾到大陸的旅客，入境時需接受檢測，染疫者需隔離7天。消息登時令不少視日本為「鄉下」的哈日族大失預算。

日本此舉明顯是針對中國大幅調整中外人員出入境內地措施而來，尤其有報道指衞健委宣布相關消息不久，內地搜尋引擎對國際航班的搜索量增加7倍，熱門目的地包括泰國、日本、南韓，可見內地民眾報復式外遊已如箭在弦。日方這樣做難免營造出中國的疫情很教人疑慮的氛圍，惟有看法指內地疫情正值高峰，現下才來搞中港通關並非合時，日方考慮到中港澳人員往來一旦鬆綁，必回復昔日頻繁，故將港澳亦納入航班受限範圍，不難理解。

有旅行社高層不明白為何上述4個機場准予中國內地、香港和澳門的航班升降，其他的機場就不可以。答案很簡單，因為檢測要求雖只適用於大陸旅客，但中港澳只要恢復往來，如何確保沒有內地人搭乘港澳出發的航班前往沖繩、北海道？旨意人手仍很缺的香港航空業界為日本把關？再說，入境檢測呈陽性，需在特定設施隔離7天，日方顯然只趕及為這4地作相關配套，而將可能爆疫的情況局限在醫療水平較高的區域，用意也十分明顯。畢竟新措施公布後仍堅決從上述機場入境日本，再轉乘內陸交通前往北海道、沖繩的旅客少之又少。

有市場調查指後疫情時代，有35%受訪日本人「再也不想出國旅行」，比率冠絕全球。除擔心出現語言溝通的尷尬，亦因為日本國內已有不少能夠滿足體驗異國風光的景點。單是日本人的自知之明和深閨，已足證日本永遠不是某些嘩鬼的鄉下。