全國人大常委會日前召開會議，聽取了港澳辦主任受國務院委託作出關於提請解釋《港區國安法》有關條款議案的說明。李家超其後表示歡迎及感謝中央接納釋法建議，並會熱切關注人大常委會的審議結果。

特首提請人大釋法，有效地維護憲法、《基本法》和《港區國安法》所構建的特區憲制秩序，確保了《港區國安法》的權威性和凌駕性，更體現了李家超作為港府第一責任人的擔當，有利於《港區國安法》完整準確的實施，彰顯法治精神。

黎智英案能否嚴格依法審訊，是對落實好《港區國安法》的一項考驗。涉及國家安全的案件都必須確保無外力影響及介入，才可達致維護國安的目的，這是一個毋庸置疑的原則性議題。二十大報告提出「完善特別行政區司法制度和法律體系」以確保落實國安法的要求，加上《港區國安法》第65條明確指出該法的解釋權屬全國人大常委會，提請釋法合情、合理、合法。倘進行釋法，將是《港區國安法》實施約兩年半以來的首次釋法，有助全面檢視國安法的實施情況，消弭誤解與分歧，釐清法律觀點與鞏固本港法治基石。就完善本港的司法制度和法律體系進行全面、深入、準確的釋法，更能對維護國家安全及本地法院處理涉及國安問題的案件，起到深遠的指導作用，重要性不言而喻。

不論人大如何釋法，司法機構亦有責任確保上述案件嚴格切實依照《港區國安法》進行審訊和判決。黎智英涉串謀勾結外部勢力反中亂港，嚴重威脅國家安全，必須受到應有的懲處，准許其就所涉案件聘用海外律師並不恰當。期望人大常委會進行釋法助準確實施國安法，維護香港憲制秩序和國家安全。