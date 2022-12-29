特首李家超因應選舉管理委員會未能依時在上屆區議會選舉結束後36個月內提交下屆區議會選區劃界報告，宣布批准該報告延期7個月至明年6月30日，決定是合情合理合法。狄志遠議員竟罵特首此舉是「自把自為」，真是自我膨脹的亂港派作風。行政主導的體制，依法作出符合法例的管理安排，豈能罵是「自把自為」？難道要立法會一致通過批准延期後特首才可以宣布？如果連甚麼是行政主導體制的行政管理也分不清楚，以為立法會「大晒」，則枉為愛國者治港原則產生的立法會議員了。

其實，延交劃界報告是順理成章的做法，因為本屆政府上任才半年，有關區議會的功能和作用的檢討完成了嗎？諮詢了嗎？答案是沒有。若不完成對未來地方行政尤其是對區議會的檢討，便匆忙推出選區劃界報告，豈非本末倒置？

無論如何，本屆政府必須全面總結回歸25年尤其是過去10年地方行政的得失和教訓，結合《港區國安法》、愛國者治港新選制的大原則，以及國家領導人今年「七一」講話的精神和學習了二十大的要求，來審視今後區議會的發展路向、目標、功能角色和作用，以及產生方法及組成的結構和機制。試問上述諸多重要問題未能好好地梳理、總結及解決，又怎能劃好選區？

有3個至關重要的問題必須總結和解決：一、區議會的結構和產生辦法如何貫徹愛國者治港的大原則？二、區議會的組成和運作如何貫徹《港區國安法》，防止區議會再出現如黑暴及「35+」攬炒奪權樁腳的政治病？三、區議會的正常運作如何回到《基本法》第97條規定的「非政權」性質，及只就地區管理和其他事務的諮詢，或負責提供文化、康樂、環境衞生等服務？