笑看天下：跟唔上內地節奏易躀倒-施友朋 評論員

內地大步解禁復常，快到令人難以相信！阿爺突然宣布，明年1月8日起不再對入境人員採取檢疫管控，並將新冠病毒感染由「乙類甲管」調整為「乙類乙管」，即不再實行隔離措施和判定密切接觸者，亦取消劃分高低風險區，檢測策略調整為「願檢盡檢」。

仲有吖！國家衞健委話考慮到「肺炎」僅反映病毒感染後較為嚴重的患病狀況，不能概括所有感染者臨床特徵，決定將「新冠肺炎」更名為「新型冠狀病毒感染」。

特區政府早前說爭取下月中落實通關，政府未來得及回神，內地又搶先一大步對外開放，真係令唔少「靈通人士」也感愕然！事實上，從內地嘅180度轉向，可見內地專家大抵已認同新冠病毒更趨於上呼吸道感染和潛伏期更短，而且深感要清零已經冇可能，倒不如視病毒會喺自然界長存，一如流感。

嗱！雖然病毒傳染快，感染人數亦多，之不過無症狀感染者和輕型病例超過90%，重症率和病亡率極低，衞健委是以提出11項應對措施，其中老朽特別認同兩點，其一是加大醫療資源建設投入，重點做好住院床位和重症床位準備。各位，內地疫情依家先嚟爆到七彩，而本港亦適值流感高峰期，一般輪候急症嘅市民，平均要等成8粒鐘先有望睇到醫生，而公立醫院內科病房嘅病床使用率已達112%，若然全面通關，本港醫療體系壓力分分鐘爆煲！醫管局管理層宜多作籌謀。

另一點就係倡導堅持個人防護措施，落實每個人都係自己健康第一責任人嘅理念。自己做好自己本分，就不必迷惑於「是否赴黃泉」！

不少人認為港府早就應該撤銷防疫禁令，但政府碎步復常，跟唔上內地節奏，反而易失衡躀倒！