這幾年，下大棋、算大帳、布大局，都成了官方慣用的宣傳詞彙。經濟遇到困難，人民有不滿情緒，社會爆發矛盾，這些時候，大帳、大棋、大局就成了最好的護身符。有了大帳，似乎一切犧牲就變得理所應當，一切失誤就情有可原，而無數升斗小民的命運就被碾入塵沙，就被忽略不計，就成了微不足道的Nobody。在狂飆的大潮面前，普通百姓被裹挾着隨波逐流，無能為力。

國家統計局剛剛修正了2021年經濟數據，GDP增長高達8.4%，這是「大帳」，遍地倒閉的餐飲、旅遊、交通、影院等行業，哀嚎遍野、債台高築的商家，都成了小帳。就業數據仍一片錦繡，新增逾千萬，這是「大帳」，無數失業的大學生、小商戶、打工仔，都成了小帳。

3年防疫，禁錮百姓的自由、就業、出行，經濟凋敝，國際交往斷絕，只為了驗證制度優勢的「大帳」，而因封控而火災燒死、車禍摔死、急病貽誤拖死的無辜亡靈，都只不過是上不了正史的犧牲品；3年沒有做任何準備便突然急轉彎在嚴冬流感高發季「躺平」，又是一場偉大勝利，許許多多死者又成了登頂勝利的「墊腳石」。這些帳，難道都是小帳嗎？

3年時間，多少普通人過着沒有尊嚴、沒有希望的艱難日子；多少老人一生都走到盡頭；多少學生整個3年中學都沒了，4年大學也行將結束；多少社會財富被肆意揮霍流失了，換來的只是一本荒唐虛無的「大帳」。

銘刻在人心的，才是真正的歷史。歷史的書寫，要看是否能經得起人性的直擊，是否能經得起靈魂的拷問。每一個個體，都值得被尊重與守護。個體的命運，在大帳、大局、大棋面前，或許是九牛一毛；但對於一個人、一個家庭來說，就是百分之百。所謂的大帳不是縹緲的空中樓閣，也是由一筆筆具體的細帳彙總而成的。悲劇與困難，不應該被輕飄飄的「大帳」二字就掩蓋進歷史。

改革開放總設計師鄧小平說過，評價制度與政策是否正確，不能光喊空洞的口號，關鍵標準有三條：一是看國家的政局是否穩定；二是看能否增進人民團結、改善人民生活；三是看生產力能否得到持續發展。當遭遇挫折、失敗時，社會最需要的是撫慰人心、彌合創傷。否則，冰冷與嚴酷的現實，不會澆滅怒火，反而是最洶洶的助燃劑。一味地掩蓋悲劇，美化困難，謳歌感恩，只會適得其反。沒有真誠的反思，就沒有真正的救贖，下一次類似的悲劇，或許就只是時間問題。

大河有水小河滿，小河無水大河乾。當涓滴細流都乾涸了，而依舊一味自欺欺人，妄談歷史潮流浩浩蕩蕩，豈非癡人說夢。當一方面是轟轟烈烈的大棋、數據華麗的大帳、歌舞昇平的大局，一方面是無數個體生活的痛苦與掙扎、茫然與失落，大帳的算盤打得愈響，就愈像時代的輓歌與悲鳴。