美國挑起的新冷戰，以為可以先打敗俄羅斯，然後再對付中國，可是計算全然失敗。一是打不敗俄羅斯。二是俄羅斯反制，東聯中國，南下則與伊朗、沙特阿拉伯、印度合作，迫使俄羅斯全力走出歐洲。三是打不敗俄羅斯，對中國的挑釁卻無以為繼，不僅打了空炮，而且使中國驚覺，一如俄羅斯斷絕與歐洲的合作，中國也斷絕與美國合作的幻想，美國的陰謀暴露，中國對美實際上已反目成仇，只是隱而不說。

四是美俄、中美關係惡化的發展，俄羅斯更靠近伊朗，伊朗與沙特阿拉伯尋求和解，伊斯蘭教之敵再不是教內什葉與遜尼派任何一方，而是美國，特別是美國支撐的以色列。伊斯蘭教的團結，反過來與俄羅斯、中國親近。中東大變，以色列可能更趨極右化，戰爭的威脅更大。若以色列可擺脫極端傳統主義與右派的勾結，回復工黨執政時的理智，以色列願執行與巴勒斯坦兩國制的聯合國方案，中東便可穩，整個西亞、北非，乃至巴爾幹半島亦可隨之而轉穩。

五是美國打擊俄羅斯、中國，破壞了二次大戰後的國際體系乃至資本主義的價值。中俄以外，其他的新興大國都需要重新檢討它們的國際戰略。印度作為人口最大國家，獨立自主的傾向，更會隨着它的經濟實力增強而影響地緣與全球政治格局。金磚五國、上海合作組織的擴容，G20的作用提升，既反映全球發展再不集中於歐美日本諸國，而擴散至眾多後殖民地國家，也因美國霸權主義的加強壓迫中俄而引起各國的反思和反應。

這樣一系列的連鎖反應變化，雖說結構因素早已逐步發生，但引發點是美國以新冷戰攻擊俄羅斯與中國而起。美國是機關算盡，可惜對中俄都未能真正認識，也高估了美國自身的強勢和霸權。烏克蘭戰爭是整個連鎖反應的關鍵轉折點，而正在冒起的中俄政經協作、俄羅斯與伊朗的合作、俄印的關係、中東的變化，都會是新格局發展的重要因由和後果。

俄羅斯前總統梅德韋傑夫訪華後，若中俄公布合作開發俄遠東地區，中國與伊朗25年長期合作協議公布細節內容，兩者都將會視為烏克蘭戰爭後國際大勢變化最大的里程碑。這會否在2023年出現，以此作為中國一帶一路倡議10年發展的重大標誌呢？世局在變，可是變化之急速卻在普遍預料之外。