有朋友感慨，「一國兩制」要舒服治理是不可能的。是的，回歸之初，「一國兩制」由中央賦予了「高度自治」權的「港人治港」來落實，中央差不多是甩手掌櫃，從來沒有對神州任何地方如此放權，也沒有想過「一國兩制」的執行若因「港人治港」出現問題和紕漏，應該怎麼辦，應該怎麼治理「一國兩制」本身？

後來，反中亂港猖獗，港英餘孽、洋奴漢奸、殖民統治影響巨大，外國勢力縱橫，港府施政和管治混亂不堪，盡顯無能，發生暴亂，局勢動盪，港版顏色革命妄圖全面奪取管治權，中央不能不出手，《港區國安法》利劍揮出，香港由亂而治。

愛國者治港的原則提出，立法會選舉辦法的改革，中央全面管治權的強勢介入，「一國兩制」要糾偏，回到正軌，由治以興，重拾繁榮穩定，融入國家發展大局，納入國家管理體系，這就要求針對「一國兩制」某些結構性的深層次問題展開治理，該調整的要調整，該改革的要改革，這肯定不是一件舒舒服服的事情。

「一國兩制」最大的結構性和深層次問題，是香港的資本主義制度和「一國」社會主義主體制度的矛盾。這個矛盾，從經濟基礎到上層建築全面存在；這個矛盾，中央是正視的，也自信以「國家力量」可以規範這個矛盾，使其不成為「對抗性」。然而，香港資本主義制度中的天然對抗社會主義的力量，在國際資本、美國西方支持下並不想安分守己，而是利用「一國兩制」和香港《基本法》賦予的「高度自治」權，不斷挑戰「一國」社會主義、挑戰中央政府。

他們這樣做，小焉者是為了割裂內地與香港，大焉者是把香港變成顛覆國家社會主義政權的基地，為美國和西方「顏色革命」中國。於是他們逢中必反，把社會主義和資本主義的矛盾弄成對抗性矛盾，有意製造各種社會衝突，亂中奪權。要改變這些，須以國家主體和安全管住香港各個領域，用中央全面管治權規管香港資本主義。