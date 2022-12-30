新冠疫情爆發3年以來，中國一直嚴格堅持「動態清零」政策，即使全世界皆已躺平，中國依然沒有放鬆防疫，因此遭到部分國家非議，西方甚至指摘中國長期堅持清零對全球經濟造成巨大衝擊。好了，現在中國終於因應疫情變化而優化防控政策，逐步取消隔離及出入境管制措施。但莫名其妙的是，那些曾要求中國放寬防疫措施的國家，此時卻紛紛築起籬笆，對中國旅客實施入境管制。日本的做法最無厘頭，限制部分來自內地、香港和澳門的航班升降，旅客入境時還須檢測，分明是故意玩針對。

日本首相岸田文雄上月中在泰國出席亞太經合會議期間，曾向中國國家主席習近平提出，希望中方放寬防疫措施，以免影響國際經貿關係，損害日本經濟。現在中國果然如其所願放寬防疫措施，日本反而視為洪水猛獸，他們是不是精神分裂？放寬防疫必然出現大爆發，這是意料中事，全世界無一例外，美西方感染和死亡比例更高，為何單單唱衰中國？其實日本最近的疫情也好不到哪裏去，單是東京的感染人數每天就達兩萬左右，東京都政府不得不再度將醫療警戒級別提升至最高等級。日本自顧不暇，有何資格嘲諷中國？

說穿了，有些國家就是喜歡針對中國，不管中國怎麼做，他們都會說三道四，都會在雞蛋裏挑骨頭，所以中國只需做自己的事，根本不必理會別人說甚麼。既然日本不歡迎中國人去旅遊，中國人不要去就是，有甚麼大不了？何必自己送上門受辱？此地不留人，自有留人處，法國駐華大使館在微博上表態：「中國朋友，法國張開雙臂歡迎你們！」這才是待客之道，比小日本陽光得多，也高明得多。

總而言之，中國放寬防疫主要是因應疫情變化，病毒減弱，以及恢復經濟民生正常運轉的需要，並非為了迎合任何國家。從清零到復常，難免會出現疫情高峰，不值得大驚小怪。日本等國家乘機大做文章，唱衰、抹黑、冷嘲熱諷、幸災樂禍、落井下石……疫情爆發之初，他們也是這樣針對中國，人們早已見怪不怪。

走自己的路，讓別人說去。當今世界等着看中國笑話的國家多的是，愈是如此，中國人就愈要自重，千萬不要自亂陣腳。畢竟中國有舉國體制的優勢，中國人再大的風浪都見過，豈會被眼前這點困難嚇倒。