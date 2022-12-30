中港鐵定農曆新年前通關，久未往返內地的香港市民固然歡喜，長期未出境的內地民眾同樣雀躍，據悉內地當局宣布相關消息15分鐘後，內地互聯網平台數據隨即顯示，澳門、香港及日本，成為春節時期搜索量最多的目的地。可以預示，香港明年新春必會有一番熱鬧新氣象，勢可刺激淡靜的零售市道。

然而，福兮禍之所伏。目前內地疫情嚴峻，多國相繼對中國旅客實施嚴格的入境檢疫措施，香港門戶大開，無可避免將有病毒傳入，對公營醫療的負荷能力是極大挑戰。另一方面，本港防疫物資炒賣熾熱，現在還未通關，感冒藥、退燒藥均被搶購一空。筆者朋友育有年幼子女，因為市面買不到「平安藥」遂向家庭醫生求助，詎料醫生坦言下星期也有斷藥之虞，皆因求醫者眾，藥廠卻至今未有補貨，懷疑藥廠囤藥。

更誇張的是，搶購潮不限於藥物，連嬰兒奶粉也受波及。剛分娩的朋友近日需四出撲奶粉，她家住港島杏花邨，買開的一個品牌1號配方奶粉，不僅樓下藥房缺貨，奔走兩大連鎖藥房的多家分店一樣買不到，最後終於在數碼港撲到兩罐。是否又是藥房囤貨，待通關之後再以高價出售牟利？

在港人已經十分焦慮的情況下，港府似乎仍未察覺，遑論做好準備。高官口口聲聲本港藥物供應充足，到底是否活在另一個平行時空，不能不令人懷疑。年初疫情大爆發之際，港人斷藥的苦況，至今歷歷在目，要是港府仍不及早打算，有備無患，通關隨時造成一片混亂，好事也變壞事。

經過封關3年，百廢不興，香港各行各業亟需活水打救。但水貨客太多、盲搶潮嚴重、市民正常生活受阻，同樣不能忽視，如何取得平衡，考驗執政者智慧。