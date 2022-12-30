真理愈辯愈明，法律大抵也是愈解釋愈清晰的。香港回歸20多年來，至今5次釋法，說不定將會有第6次。有人認為，全國人大常委會多次解釋《基本法》，就等於間接干預香港司法，有損特區體制的獨立性。其實，人大常委會要處理的事務千頭萬緒，如無必要，根本不想也不會去釋法。《基本法》本來是為君子而訂立的，立法時或許從沒想過有這麼多政治上的齷齪小人會去鑽空子，後來為堵塞漏洞，便只能釋法。

人大常委會上一次釋法是在2016年。早年有部分反對派的立法會議員，在宣誓就職時搞小動作，甚至宣揚「香港獨立」的思想。這些搞事議員有的在宣誓時撐着雨傘，有的則刻意用怪腔怪調宣讀誓詞，尤有甚者，則在議事堂上拉出橫幅，寫上反動口號。上述行徑幼稚無聊，猶如一批頑劣的小學生，昔日制訂《基本法》的委員們，都是以君子之心去度人，他們怎會料到好端端的議會宣誓儀式，也會給宵小之輩破壞得如此不成樣子。因此，人大常委會當年惟有透過釋法堵塞漏洞，讓反對派議員不再有可乘之機。

同樣道理，2020年中央在香港頒行《港區國安法》，立法者大抵也是以君子之心，立君子之法，卻沒料到有人又在法律的罅隙中做出文章。《港區國安法》涉及國家安全問題，審訊過程說不定會牽涉到大量機密內容，按理被告人當然是應該聘請本地律師作辯護，若然任由外國律師參與，一旦洩密，特區政府將難以追究責任。然而，壹傳媒黎智英偏偏愛「玩嘢」，他涉嫌違反《港區國安法》，卻堅持要聘請英國律師來辯護，企圖鑽法律的空子。要對付這類小人，我認為人大常委會只能再次用釋法方式解決。