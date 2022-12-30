一名居於台灣的香港女子，日前不齒巴士司機辱罵長者，遂開聲打抱不平，怎料遭毆打、車撞。在一個惡人當道的世代裏，路見不平的代價愈來愈高，惟事件竟引發黃絲狙擊藍絲，這才諷刺。

有地產界知名人士就着港女在台被毆，表示「去了台灣就唔好見義勇為，台灣人比較火爆，君子不吃眼前虧，被人打仲被人話多管閒事」，遭一名向來愛嘲笑落難藍絲藝人的股評人截圖質問：「乜唔係無論去到邊，一個正常人都應該見義勇為嗎？」黃絲學人大談正常，你說好不好笑？

惡人，台灣有，香港亦不少，譬如有人與黃絲論政，竟遭淋潑易燃液再點火燒，現場黃絲有否發揮正常人都應該見義勇為的精神，或出手救人，或逮住縱火狂徒？事後有否聲討「被焚者係特技人、個畫面靚、咁死咗未」等冷血言論，抑或仍執迷不悟地決不與暴力割席？港女被毆的不幸遭遇，讓人想起去年12月，國家隊奧運代表團訪港，其中出戰男子100米跑的蘇炳添在演說中提到自己小時候愛看武俠小說，尤其喜歡金庸的《笑傲江湖》、《天龍八部》。武俠小說主角路見不平，的確可令讀者在閱讀中培養俠義精神，問題是，時下人沒幾人有閱讀習慣，而且大多不會武功，這要如何行俠仗義？

今年6月，河北省唐山市有惡漢向陌生女子搭訕遭拒，向對方飽以老拳，女方友人合力反抗，惡漢同夥以多欺少暴打眾女，閉路電視所見，沒有人施援。當令狐師兄與喬峰皆不在場，沒辦法中要如何想出辦法呢？這就是金庸以《鹿鼎記》封筆的苦心了，韋小寶深知不夠打便只能智取，例如關掉現場照明，就算食客仍怯於出手，至少可救眾女先行迴避。沒有武功與小聰明，仍想打抱不平，只得練就神行百變9秒9的快跑能力。