港府宣布放寬多項防疫措施，除了保留口罩令、小學及幼稚園學生每日回校仍須快測及確診者隔離安排不變外，其他主要措施均取消，包括取消檢疫令、不再定義密切接觸者、取消疫苗通行證、入境不需做核酸檢測並改以6日快測替代、取消禁聚令、1.5米餐桌距離以及其他場所人數上限。

放寬限制並不意味「躺平」，特首李家超表示，隨着疫苗接種率提高，防疫政策亦將聚焦「防重症、防死亡」，保護高風險群組。政府作出適時放寬防疫限制的決定，相信能大力推進社會復常及商貿、旅遊的持續發展，同時提升對境外旅客的吸引力。

香港雖然步入後疫情時代，但依然不能鬆懈，政府應確保對確診市民尤其是長者的支援足夠。另外，現時市面藥物供應緊張，更有成藥被炒至高價，不少市民投訴及憂慮買不到藥物，政府可考慮公布藥物庫存數字以穩定民心，必要時要求本地藥廠優先供應藥物予當局，以穩定藥物供應。此外，考慮到放寬措施及未來通關復常後，確診數字可能上升，或進一步加重公營醫療的負擔；加上雖然非港人使用公營醫療需支付高昂費用，但是他們可能「走數」，未必會因金錢壓力而減少求診個案，醫管局過去5年已被拖欠5.5億元醫療費用，亦反映高收費或無助減輕壓力。就此，港府必須作出全盤規劃，並考慮讓外地人士到某些指定診所就診，以起分流公院病人的作用，紓緩公營醫療將面對的負擔。

本港抗疫3年，至此已可視為社會走出疫情陰霾的起步點。期望政府積極完善各項配套以未雨綢繆，應對新防疫安排下的各種挑戰，並進一步壓縮落實通關安排的所需時間，早日實現全面復常。