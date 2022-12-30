國家衞健委經國務院批准公告，將新冠肺炎改稱為「新型冠狀病毒感染」，刪去了「肺炎」二字，明年1月8日起由「乙類甲管」改為「乙類乙管」，香港亦有望在農曆新年前恢復兩地正常通關。對此喜訊，無疑是中央政府送給全國人民包括港澳同胞一個特大春節禮物。「陽康」也好，「陽過」也罷，老百姓望了足足3年，終於看到了戰勝疫災的曙光。

可是，正正由於抗疫進入復常決勝的階段，更必須警惕，勿被好消息沖昏頭腦，陷入盲目誤區。內地過去在經濟建設上曾有過這樣的失敗教訓：「一放就亂，一收就死」，切記嚴防兩個極端的現象。雖然「矯枉過正」是人類行為常有的毛病，但抗疫戰要對付的敵人是無色無味無影無蹤的變種新冠病毒，稍微疏忽大意就容易出現返潮或復辟，所以切勿粗心大意，一定要把衞生安全和防止交叉感染的關把好。正如衞健委副主任李斌強調指出：「調整為乙類乙管，我們打的是有準備之仗，而絕不是被動的放開，絕不是放任不管，絕不意味着所有防控措施的退出，而是要繼續強化管理、強化服務、強化保障。」當前香港勝疫最後一公里，易產生兩個誤區。

誤區一，以為戰疫已勝，因已「閉關」3年便自我放縱，放鬆自我衞生防護意識，不戴口罩、不勤洗手、不設防，反易害己誤人。因此，繼續提高疫苗接種率萬分重要，尤其通關之後。近期筆者發現周邊朋友中招的人不是少了，而是多了，是不好的兆頭，基於此，不可輕視疫情反彈危機。

誤區二，以為兩地一通關便一切都「掂」，其實正是復甦困難的開始，「旅巴墳場」便是活生生的例子。特首和財爺都必須考慮緊急出手，設立復甦基金、免息貸款支援受重創的行業，打好復甦翻身仗。