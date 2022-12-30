守得雲開見月明。隨着內地着手優化防疫措施，下月中港兩地終可迎來期盼已久嘅免檢疫通關，霎時間湧去辦回鄉證嘅市民大排長龍，回鄉心切可想而知！而更令市民開心嘅，當推疫苗通行證、禁聚令盡撤，只維持口罩令！一針冇打嘅老友記笑逐顏開：終於可以去堂食、去戲院睇戲兼享長者優惠啦！呢，有退休老友記揚言要報復式堂食，一日三餐都外出用膳，並預約一眾一針未打嘅老友記喺酒樓擺一圍慶祝「重見天日」，話係要過「新生活」喎！

各位，疫慌纏港3年，港府防疫抗疫張弛無道，經濟蕭條，民生多艱！2022年香港湧現結業潮，無論係大型連鎖店、戲院、茶餐廳、老字號酒樓，都於結業潮中隨着浪奔浪流，滔滔走進歷史！

特首日前表示，目標係明年1月15日前落實兩地通關。消息指本港將開放所有口岸，初期暫定每日名額3萬人，相信運作一段時間若冇大問題，名額必再增加。老朽相信海關及入境處必可應付，呢個係信心問題，因為喺爆疫前嘅2019年，海關於本港各口岸連同機場，每日要處理80多萬人次！相對3萬名額，都真係「濕濕碎」！

應撤盡撤，餐飲及零售業界都叫好，因為過往未打針或未打齊針者唔可以進入食肆堂食，依家可以，又解除每枱最多12人嘅限制，業界無不希望可以帶旺宴會生意，老朽相信農曆新年春茗、社團活動及婚宴會有所增加，業界預計下月中可回復至90%以上。是否咁強勁復常？老朽仍有保留，皆因3年疫慌，市民元氣未恢復，是否報復式消費，恐怕要2月過完春節才可看出端倪，尤其財爺公布新一年度嘅財政預算案，若然無懼財赤依然派消費券或現金至少一皮嘢，相信可帶旺經濟！