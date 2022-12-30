因應本地疫情的最新發展和內地放寬防疫措施，特區政府前日宣布「四個取消」，即是取消檢疫令（包括密切接觸者和從污水檢測發現的染疫大廈住戶）、取消疫苗通行證、取消所有入境強制核酸檢測、取消所有社交距離措施（包括禁聚令和食肆每枱人數限制），僅保留「口罩令」和對確診人士的居家隔離規定。

「四個取消」有助香港經濟復甦和市民生活復常，為兩地逐步、有序恢復通關消除法律上的障礙，受到大部分市民和商界歡迎，尤其對於深受疫情打擊的入境旅遊與相關消費行業，捱了整整3年終於見到曙光。然而，同時亦有部分市民和業界，對兩地防疫政策的急速改變難以即時適應，對估計將有不少內地旅客和長期滯留內地的港人重返香江感到憂心忡忡，政府必須及早做好準備，審慎和有效地應對，避免令好事變成壞事。

首先是醫藥問題。近日已有不少內地居民利用不同方法來港或透過在港親友，搶購各類醫治傷風感冒的藥物，部分牌子一度斷市。亦有私營醫療機構在兩地大賣廣告，吸引內地人來港接種某些外國品牌的新冠疫苗。不少港人擔心，一旦兩地全面放寬和恢復通關，本港的藥物及疫苗很快便會被搶購一空，公私營的醫療系統很可能便會被逼爆，令已平息了一段時間的「中港矛盾」有重燃迹象。政府日前已調整政策，強調相關藥物、疫苗及醫療服務都是「港人優先」，當局會向非港人收取較高的費用等，但仍然未能完全釋除市民的疑慮。

另一最受恢復通關影響的是跨境運輸服務。入境處、海關及港鐵公司等政府部門和公營機構，均強調有在封關期間維持相關設施的維修保養，有信心應對大量港人回鄉和大批內地旅客訪港所帶來的挑戰。但對於私營的跨境旅遊巴和跨境渡輪，據聞有不少已因長期閒置，日久失修而需要報廢，或要花大量金錢和時間才能修復，許多車輛的行車證、禁區紙及相關服務牌照經已過期。這些問題都不能單靠市場來解決，必須有政府的積極配合和支援。

相對於硬件設施，更大問題可能在於人手。經歷3年疫情打擊，不少旅行社及相關的運輸和消費企業已結業、停業或大「瘦身」，大量從業員轉投因疫情而興起的速遞、網購、網約車、檢測及隔離檢疫服務，以至物業管理和建造業，並非一時三刻便能重新招聘足夠人手復業。當中部分人或已無意再度轉工，若有大量人決定重操故業，則可能反過來令他們在近年轉投的行業出現人手短缺。再加上移民潮，疫情導致單程證來港人數大減，還有疫後的港人回鄉潮，都會令本地勞動市場更見緊張和混亂。因此，政府必須做好相關的轉介、協調、培訓、工作及營業牌照審批等工作，同時加緊落實各項「搶人才」措施，考慮為部分人手特缺行業輸入外勞等。