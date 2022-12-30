世界視線：英國脫歐變沉船　成員求獨出生天

蘇格蘭計劃於明年10月19日舉行新一輪投票，決定是否獨立，脫離300年來英國政府的統治。上次未能透過投票成功爭取獨立，是8年前的事。而在2016年英國脫歐公投中，62%的蘇格蘭選民反對脫歐，只有38%的選民贊成。其後英國政府脫歐致經濟衰敗，一年內換了3個首相，刺激到不少蘇格蘭人民渴求離棄聯合王國這沉船，走出生天。不過，這次公投若舉行，也可能只是一次民意測驗，因為英國最高法院判決其為非法，引發非常大爭議。

隨着俄烏戰爭爆發，蘇格蘭出現嚴重通脹，生活貨品比歐陸貴近倍，除了社會上有更多人失業，也出現大量的「貧窮工作人口」（The working poor），生活入不敷支。

不滿大量利益外溢

蘇格蘭要求獨立的最大原因，是認為它被英國政府在政策上排斥剝削，例如蘇格蘭的風力及水力發電、石油及天然氣資源均極豐富，但它們被英格蘭資本集團控制，大量利益外溢到英格蘭。若果獨立後能自己主宰，會是豐富的財政收益。

問題是，獨立了的蘇格蘭是否可以克服不可預期的危機？就如上述蘇格蘭擁有的豐富天然能源資源，但獨立後要如何和英格蘭支配的財團協商重新分配，才算合理？其困難度可比擬英國脫歐的談判裁決。

另一個問題是蘇格蘭人口老化比英國其他地區更嚴重，將來會成為經濟發展及醫療福利的一個重擔。當然還有貨幣問題，蘇格蘭若脫英入歐，是否要被迫放棄英鎊改用歐元？有甚麼可保證入歐一定順利？反獨立的蘇格蘭人就擔心入歐談判會冗長，而且歐盟會視蘇格蘭為一個大負擔。

由於英國局勢不穩，導致最新民意調查顯示，支持蘇格蘭獨立的雖然稍佔多數，但其實嚴格來說，是30%誓死支持獨立，30%誓死反對，雙方在激烈角力中力爭中間游離者。

反對獨立的以年長者為多數，而多數支持獨立的是年輕一代，他們的不滿是計時炸彈，後者已經開始有組織天天宣導及定期示威直至獨立。但親英勢力也非省油的燈，他們敦促警方掌握這些人的資料及活動，以防超出「和平界線」。決戰時刻是2024年初英國的全國大選，蘇格蘭地區若果獨派過半數，獨立就會啟動。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻