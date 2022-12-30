功夫茶：基層難覓幸福感　疫下職場多艱辛

生活從來不易，而「家庭幸福」嘅定義更十分廣泛；英國一項研究認為「家庭幸福」必須與家庭日常生活結合，包括飲食、運動和遊戲、玩耍和學習、家庭與外在環境嘅接觸以及行善。阿哥，咁多美好結合先可以言幸福家庭，應該係生活於盛世！國人倒務實些，一句「貧賤夫妻百事哀」就講出幸福家庭首先要唔好窮！

呢，疫慌3年，在職基層家庭身處「疫市」困境，市道差，經濟劣，唔少投身飲食、旅遊、零售嘅基層收入減少不在話下，有些甚至手停口停，有道是「縱使有錢難買命，須知無藥可醫貧」；疫情下，多咗人輕生，可以窺見生活確艱難。而基層家庭，不論生活、工作、社交、子女學業等無不受到影響，政府喺關懷、援助上又冇乜實際行動，積吓積吓自然就壓力爆煲而唔係幸福滿瀉！

呢嗱！有團體尋日發表在職家庭嘅幸福感問卷調查，發現本港在職家庭嘅幸福指標整體平均僅得43分，以100分滿分來說根本不合格；另外，對比有推動「家庭友善僱傭措施」嘅工作場所，其幸福指標得48分；至於冇實施措施嘅工作場所，幸福指標就滑落至33分。幸福和快樂都係一種心理狀態，所謂「境由心生」，講真，有幾多打工仔能寓娛樂於工作吖？而能把工作做成「事業」嘅更加如鳳毛麟角！3年疫慌下，保得住份工已經係「好幸福」，反之，做老闆嘅都未必幸福，好似健身、美容、酒吧等行業，捱唔過嘅都要執笠，此時此刻，有誰共鳴？

團體促請政府全面落實鼓勵及推動「家庭友善僱傭措施」，例如加大誘因鼓勵僱主協助員工需要嘅特別假期等，認為應助打工仔喺工作與家庭生活之間取得平衡，才有助吸引更多人重新投入勞動市場。實情係疫慌下捱得住嘅企業都要大減人手、重新規劃資源，依家環境惡劣，睇吓油尖旺周街吉舖就知，若然依家環境係「幸遇三杯酒好，況逢一朵花新」又唔同啫，好境時，打工仔「東家唔打打西家」，依家呢？失業在家又唔可以種花，坐得耐自己都變大傻瓜！你話，有份工嘅打工仔，仲有勇氣攞「特別假期」呢樣嗰樣嗎？仲講求乜「平衡」吖？活着，有份工，免捱餓，仲唔快啲感謝神！

嗱！調查又發現，過去兩星期，在職基層家庭受訪者中，感到寧靜、放鬆、有足夠休息、生活充滿情趣等都唔過20%。各位，其實呢啲現象，即使冇調查，都知道唔會有喜出望外嘅結果！疫下，只要「唔係想死」而係能夠堅強咁活下去，都值得尊敬喇！倒是政府卯足全力「搶人才」，對基層勞工家庭生活支援不足，呢方面確應該「平衡」吓！