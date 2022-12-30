正論：日本朝令夕改　航班安排混亂

年近歲晚，港人外遊意欲高漲，最受歡迎的外遊目的地日本卻忽然玩針對，包括香港在內的中國起飛航班只准使用東京成田等4個機場升降，令大量預訂北海道、福岡、沖繩行程的港人大失預算。經港府抗議後，日本當局昨日突然讓步，只要全機無乘客曾一周內到過內地，香港航班也可入境札幌、福岡和沖繩。日本朝令夕改，香港無所適從，國泰及香港快運隨即宣布取消未來多班赴日航班。

很明顯，日本這些舉措乃係衝着中國即將於下月8日通關而來，由於內地疫情仍然嚴峻，日方防華甚於防川，香港也受波及。然而，香港旅客一直穩佔日本旅業一大客源，在完全沒有預警之下，大量原定前往札幌、福岡和沖繩的個人遊及旅行團大受影響。

日本發現此舉有問題後，於是又來一個急轉彎，取消香港航班禁令，但前提是全機必須沒有一個乘客曾於一周內到過內地，這根本是強人所難。由於港人前往內地只需出示回鄉證，護照不會有紀錄，航空公司和旅行社無法保證。香港快運決定下月由香港出發前往日本之航班將會減少41班；國泰航空則因應日本當局不容許增加航班，下月兩成日本班次未能成行，宣布今天起取消出發至福岡、名古屋的航班，直至另行通知，說是一片混亂也不誇張。

本港旅行社批評，乘客須申報7日內未曾到訪內地的安排不切實際，航空公司及旅行社均難於求證，預料1,000多名下月出發的團客受影響，目前正考慮轉團或更改目的地。這對於剛有起色的旅行社生意難免造成衝擊，個人遊旅客更是進退維谷，以港人之熱衷「回鄉」觀之，肯定一殼眼淚。事實上，日本針對中國航班及旅客的差別對待只是開始，美國宣布，來自中國、包括港澳的旅客，下周四起，出發前48小時必須做新冠病毒檢測；意大利就強制來自中國的旅客接受新冠病毒檢測；英國也考慮要求中國旅客入境前要做檢測。歐盟表示，成員國必要時會協調重新實施邊境防疫限制。

當中國堅持實施動態清零，這些西方陣營國家千方百計向中國施壓，不是指動態清零行不通，就是說成本過高、影響別國經濟。如今好了，中國因應疫情發展放寬防疫，某程度上順應西方要求，但他們依然不滿，雞蛋裏挑骨頭，更將中國旅客視為洪水猛獸，堪稱莫名其妙。其實，全世界受疫情打擊而經濟不景，只有中國仍能保持高速經濟增長，西方陣營忽然將中國旅客拒於門外，最後肯定又是搬石頭砸自己腳，無法受惠於中國旅客的報復式消費。反觀泰國早着先機，計劃為入境旅客及旅遊從業員免費接種新冠疫苗加強劑，冀藉此吸引中國旅客到訪，這才是明智的待客之道。

在中西角力愈演愈烈之際，更多針對中國的無厘頭措施勢必陸續有來，香港無法獨善其身。對於友好國家，香港應積極拉攏；對於不友善國家，香港應據理力爭，同時也應自尊自重。當這些國家發現失去中港旅客是很大損失，還怕他們不開門迎客嗎？