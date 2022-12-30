娛圈單打：松松姐姐大崩壞　還我童年烏卒卒

「烏卒卒，好似好似一隻黑蟋蟀！」每次看見陳松伶，經典兒歌《烏卒卒》便會在觀眾腦海響起，足見其兒歌天后形象深入民心。近日內地疫情升溫，51歲長居內地的松松姐姐拍片教大家用幾個小方法緩解中招後不適。詎料乖乖不得了，松松姐姐在片中面目全非，網民甚至形容為大崩壞，笑指她若參加《中年好聲音》，可以改名重新入行，保證無人認得她。

嗚嗚嗚，還我松松姐姐！舉凡三、四十歲的中年人，有誰不是由松松姐姐陪伴度過童年和青少時期？她除了是兒歌天后，全盛期更是男神收割機，曾同黎明合作《天涯歌女》，又多次拍檔鄭伊健組成螢幕情侶；張智霖、古天樂兩男爭一女的《天地男兒》早前在深夜重播，更掀起追劇潮。

那時候的松松姐姐一頭爽朗短髮，充滿靈氣的大眼睛，對不拍咀戲的堅持無人能及，就算飾演的角色略嫌「煩膠」，依然是觀眾心目中最清純的女主角。

她2011年下嫁小8歲的內地男星張鐸，從此專注內地發展，偶爾返港拍劇，例如2019年的《福爾摩師奶》，反應不俗。松松姐姐雖然年紀漸長，但模樣跟年輕時分別不大，反而沒有了嬰兒肥，清減不少更上鏡。

不料今次拍片即把香港觀眾嚇壞，網民紛紛問「你哪位？」，完全認不出眼前人就是當年的兒歌天后。究竟是濾鏡開太大，還是美顏過了頭，外界不得而知，反正伊能靜說出所有中女心聲：「到這個年紀了，不動用一點點小醫美的話是不行的」。童年無價，但願松松姐姐不是「整太大」就好。