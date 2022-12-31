香港的發展，若只是回歸為內地大城市，一是比不上上海、廣州、深圳。香港的競爭力不足與內地大城市同等競爭。二是香港這麼多積累的條件資源，乃至制度文化，都不是為發展內地城市功能而設，二者之間有相當的矛盾衝突。按內地城市發展的模式，這些矛盾衝突會惡化，打擊香港本地的發展，也妨礙香港與內地的融合與合作。

三是香港回歸，採的是一國兩制，若只回歸為內地城市，不用這樣周張創新，可簡單地與廣州整合，也不用另設深圳市，回歸的代價與成本會較低，也不會在回歸前後香港形成內地資金外逃，外來政治勢力入侵的缺口。

四是倘香港回歸為內地城市，有助於防禦外來的政治攻擊，不僅是顏色革命式的暴動，更重要是防制度文化、價值觀念的輸入，衝擊內地體制，造成內部逆變的潛在威脅。不過，若中國的發展，不是故步自封，不是極端的民族主義、民粹主義，而是立足世界，要求與世界同步演變，且可以中國經驗帶動世界的變動。一如改革與開放那樣，甘冒風險，也敢創新求變。但當然不是把英國留下的制度政策不變，也當然不會把回歸初期的政治選擇和決策當作一成不可變。

事實上，香港回歸的一國兩制道路，與內地改革與開放一樣，都是摸着石頭過河，不能不過，也不能不摸着每個石頭找出道路來。沒有成規、沒有禁忌，以人民大多數的利益為依歸。香港與內地的發展只要在一國的大框框內，可以競爭，不怕矛盾，這才是中共尊崇的辯證法，也已從中共革命上百年痛苦經驗中論證出來。

令人擔心的是，黑暴之後，政策傾向有矯枉過正的來回搖擺。一方是情緒化的民粹主義、民族主義，或還有政治投機。另一方是回歸政治掌控的統戰工作，返回幾十年不變的模式與格局。二者結合起來，大有使香港的發展緊按內地政策，亦步亦趨。說得好的是引進內地先進經驗，不好的話是官僚主義。無論怎樣解說，都與國內外形勢急變帶來的挑戰不相應。內地的經驗是肯作試驗，用不同方式作良性競爭，堅持多元創新。

香港為甚麼不可以在一國框架之內，試驗不同的制度政策以應對本地、內地與世界的挑戰呢？世界變，中國變，香港亦要變。但變的不是回歸中國的城市，而是堅持與內地城市不同。