蔡英文當局「倚美謀獨」、「抗中保台」，向美國瘋狂購武，延長兵役時總是說這樣才能「以戰止戰」、才能阻嚇「大陸武力犯台」。

日前，蔡英文當局宣布延長兵役由4個月至一年，聲稱此舉將加強台軍三方面入手做好打仗準備，一是實兵操練，參加實戰軍演；二是拉長訓練時間，增加強度，例如由過往4個月40發子彈打靶訓練增至800發子彈打靶訓練；三是訓練操作新型武器。台灣「行政院長」蘇貞昌再次聲稱，只有充分的備戰才能避戰，能戰才能止戰，叫嚷台灣愈是做好準備，敵人冒進的機率就愈小。

台灣當局用這套說法忽悠台灣民眾由來已久，乍聽有些道理，然而任何事情特別是打仗、戰爭這類事情，總要「具體情況具體分析」。早年間，大陸軍力、國力還不夠強大時，台灣方面整軍備武，在美國幫助下提高戰力，確乎能起到一些「備戰才能避戰」的作用但並不絕對，如果那時台灣膽敢有「台獨的重大行動」或「台灣有被外國拿去」的即時危險，大陸必會拚死發動武統，堅決阻止「台獨」分裂圖謀得逞，台灣休想避戰——正是大陸有這樣的決心和意志，幾十年來美台才不敢輕舉妄動。

現在形勢和力量對比有了根本不同，大陸的軍力和實力要武統台灣、粉碎「台獨」，對美台的軍事頑抗具輾壓式、壓倒性威力，也就是台灣再怎麼備戰、美國再怎麼武器售台，都改變不了被粉碎的結局，美台作出的武抗準備都是徒勞的，都不會動搖大陸武統的方針和按照自己的節奏展開行動。

美國白宮發言人柯比日前表示，歡迎台灣延長兵役，聲稱是凸顯台灣對自我防衞及強化阻嚇力的承諾，美國一直在延長兵役問題上施壓，把「美台共同防禦台灣」的擔子壓在台灣身上。美國其實清楚，台灣購買武器和延長兵役，根本對台灣「以戰止戰」起不到絲毫作用，只會令北京憤怒，讓「台獨」自掘墳墓，加速滅亡。