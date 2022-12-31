2022年即將過去，對全世界而言，這顯然是慘淡的一年。疫情、戰爭、通脹、能源、糧食危機等等，壓得人們喘不過氣。作為細小而高度外向型的經濟體，香港處境尤其艱難。根據港府統計處數字，11月本港整體出口貨值按年急跌24.1%，已經連跌7個月，而且創下68年來最大跌幅，可謂觸目驚心。香港對其他市場出口疲軟不足為奇，畢竟一損俱損，但對內地的出口貨值也大跌三成，實在不正常。不是說要融入國家發展大局嗎？不是說整個大灣區可作為後盾嗎？為何香港經貿表現如此糟糕？

港府將一切歸咎於外圍環境惡化及跨境陸路運輸受阻，這無疑是事實。外圍環境不好，香港不可能獨善其身；內地口岸不通，香港只能坐困愁城。但除此之外，難道沒有其他原因？說穿了，經濟結構單調，產業空洞化，缺乏新增長動力，才是香港一遇困境便束手無策的主要原因。當年遇到金融海嘯如是，近年遭遇黑暴和疫情亦如是，自身的經濟痼疾不解決，即使內地逐步恢復通關，香港也未必可以重現生機。

這不是危言聳聽。有西方經濟學家警告，未來很長一段時間內，世界經濟都難以重回疫情爆發前的平均增速，可能進入「失落10年」，明年全球經濟更可能是「滯脹的一年」。最惡劣的是，美國為了遏制和圍堵中國，肆意破壞國際貿易秩序，嚴重干擾產業鏈和供應鏈，使全球經濟雪上加上霜。在這種大環境下，香港可以獨善其身嗎？

海外市場靠不住，香港只能指望內地市場。兩地恢復通關後，隨着人流、物流、資金流增加，相信可以抵銷外貿不振的部分壓力，關鍵在於港府能否把握機遇。實際上，內地逐步放寬防疫措施，勢必迎來新一輪經濟增長，在刺激內需的同時，積極開拓新興市場，以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的發展格局進一步確定，經濟前景可看高一線。尤其相對於深陷衰退危機的美西方，中國優勢更加明顯。香港若能搭上內地經濟復甦的順風車，自然可以擺脫困境，但若是繼續畫地為牢，就只能獨自憔悴。

君不見，內地宣布放寬出入境管制措施後，香港有些黃絲又出來散布謠言，擔心內地旅客來港傳播病毒，搶購物資，擾了港人清淨。這種閉關自守的心態不改變，香港怎麼可能走出泥沼？