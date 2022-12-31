黃人移英笑話多，眼下又有一個例子。有港男在網上發文，指父親給他60萬港元移民英國。可能成世仔都未試過揸住「咁大舊錢」，這位港男去到英國後爆買豪花，包括一星期去酒吧飲酒兩次；暢遊愛丁堡5天；去德國旅行購物；去利物浦睇波兼買球衣，加上屋租、醫保等雜費，不足一年半便將老父的錢敗清光，被網民罵為「敗家仔」。

揸住60萬元便學人移民，這在九七前可謂天大笑話。九七前的移民潮不是這樣的，港人移民前必定先前赴當地視察，然後置業，安排好子女就學後，更多家庭是老公留在香港繼續打工，老婆仔女則做「太空人」坐移民監，而且手頭有一定資金。人在異鄉，一闊三大，何況今時今日英國通脹如狼似虎，60萬元怎麼可能足以支撐英國移民生活？上述港男的使錢法，與其說是移民，不如說是旅遊更貼切。

其實，類似的移英笑話多不勝數，況且60萬元在黃絲群已算是大數目，有些黃人手執十多萬元也夠膽死移民，結果極速使清光，只能死死氣、靜雞雞回流返港。當然，有些黃人就是愛死撐，寧願在英國二三線城市做洗大餅、超市執貨、餅廠工人，也不屑在香港做大爺。有受訪黃絲揚言，寧願去做英國乞兒，都不會返香港做皇帝，這麼有骨氣，只能說聲人各有志。

但不可不知，英國11月消費物價指數按年上升10.7%，超過一成的通脹率已算是稍低於市場預期，同期本港消費物價指數只是按年升1.8%。更不必說，英國工潮此起彼伏，鐵路司機要罷工，醫護要罷工，機場工人要罷工，郵差也要罷工，原因就是薪金追不上通脹。說到底，有錢的話，在全世界生活都是享受；冇錢黃人，則可能真的要在英國做乞兒了。