俄烏戰爭改變了全球的戰略態勢，這場仗對中國是危亦是機。過去30年，雖然中俄兩國的關係比以往熱絡，但俄羅斯對中國仍處處設防，生怕咱們大國崛起，會威脅其國際地位。因此，過去一直有傳聞，俄國數量最多的防空導彈，是設在中俄邊境，而目前攻打烏克蘭所用的大量自走炮，也是在東北地區，兩國接壤處運去的。為甚麼這麼多自走炮，要放在中俄邊境，原本是用作提防哪一支部隊的呢？答案是不言自明。

不過，俄烏戰爭之後，全球局勢已截然不同，俄羅斯在世界上再無有力的朋友支持，只能靠向中國。趁此機會，北京可以重新規劃大棋盤，一方面「聯俄」，另一方面「容美」，在美俄之間找到平衡點，中國就可以走出一條自己的路。

根據最新消息傳出，俄羅斯將開放40%的國土，讓中國商人投資發展，初步中方將會投入1,600億美元的資金。論市場、論資源，俄羅斯都有非凡的吸引力，過去該國長期半封閉，就算有肥美的肉，往往也讓歐美投資者先嘗。如今時移世易，西方資金近乎全面撤出，中國正好趁機填補空隙，中俄雙方全面合作，將會開拓出商機無限。

然而，中國的發展路向也跟俄羅斯不盡相同。莫斯科與華盛頓的關係接近是全面對抗，甚至可以互相發出核恫嚇，中方不必如是，也不該如是。中美兩國實際上是歡喜冤家，終日吵吵鬧鬧，但到頭來誰也離不開誰。

既是如此，中國應該「聯俄」，也應該「容美」。咱們跟山姆大叔，從沒有揭不過去的仇恨，平情而論，雙方也沒能力徹底戰勝對方，只能互相依存。這是新時代、新局勢帶給中國人的契機，端視我們如何把握。