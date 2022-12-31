繼日本限制來自中國的航班只可使用指定機場升降後，南韓亦戴上有色眼鏡，宣布對來自中國的入境人士設限；英國亦考慮是否要加強針對中國旅客的防疫措施；德國、澳洲指正密切監察情況，連同美國、印度等早已對中國疫情如臨大敵的國家，一部外國版疫情劇本殺已萬事俱備，只欠東風。

劇本殺是一種起源於歐美的實境推理遊戲，玩家根據特定的劇本，透過角色扮演，或解決謎題，或找出真兇。當然，遊戲中的「真兇」並不表示現實中也是不法之徒，他只是因為要玩這樣一個遊戲，結果成為了編劇安排下的無辜人士。值得留意的是，世上有無盡的劇本殺玩家，但有去研究誰是編劇的，卻寥寥無幾。

意大利本月28日起，對來自中國的旅客實施強制檢測，隨即有報道指兩班從北京、上海前往米蘭的客機，各有逾半乘客，共計97人染疫，當局未有說明會如何處理這些確診旅客，你猜是甚麼原因呢？莫非是該國總理梅洛妮29日說，驗出染疫反應的旅客，感染的是該國已經出現的Omicron變種株？但她又指衞生部長斯基拉奇將力促歐盟，採行歐盟全體會員國一致的檢測政策。外國稍後會否報稱在中國旅客身上發現新變種株，時間點又會否落在明年1月8日，中國正式解除中外人員出入境措施之後？敬請留意劇情發展，氣氛鋪墊。

關於會否出現新變種株，本欄月前已經指出不少專家也說：「新冠病毒已經從破壞力巨大、危險性極高和全球大流行的烈性傳染病，轉變為較溫和類似季節性流行的風土病」，何以還有疫苗公司上調盈利預測呢？別忘記，零針小孩也能「陽康」，染疫者會產生抗體，對疫苗接種數字的信心，是來自那些迄今仍拒絕開放予外界病毒溯源的大國生物實驗室嗎？