日本宣布昨日起限制來自中國地區的航班，香港往日本的航班大亂，許多航班取消。這種做法不僅與當今世界全面復常的大方向背道而馳，更損害了日本自身利益。目前至少六萬港人受到限制措施影響而飽受折騰，港府批評日本針對本港出發的航班限制並不合理，已要求日本當局撤回措施，糾正錯誤。

日本首相岸田文雄上月中在泰國期間曾表示，在華日企對中方嚴格限制人員流動的防疫措施感到強烈擔憂，若繼續執行過度防疫措施，可能對包括日中在內的國際經貿關係造成重大影響，損害日本經濟，希望中方放寬防疫。惟如今中國打開大門，日本卻突然擺出「不歡迎」的態度，高調針對中國旅客，誠意何在、誠信何在？

與日本的做法相反，加拿大、澳洲、新西蘭、丹麥、挪威、荷蘭、西班牙等國大使館、旅遊局紛紛在微博發文，歡迎中國遊客到訪旅遊。其中，法國駐華大使館表示，「中國朋友，法國張開雙臂歡迎你們！」泰國國家旅遊局亦表示，「3年了，神奇泰國等你們3年了！」

在疫情爆發之前，中國是全球第一大遊客輸出地，也是日本的第一大遊客來源地。2019年訪日中國遊客達到959.4萬人次，創歷史新高，佔外國訪日遊客總體的三成，其消費金額更達17,718億日圓，佔整體訪日外國遊客消費金額的近40%。日本民眾亦對中國遊客湧入總體持積極態度，認為能促進經濟，更會加深中國人對日本的理解與認識。

日本政府的舉措不只與民眾的期望背道而馳，更是在搬石砸腳，讓人質疑收緊措施是否有政治目的？3年前疫情爆發之際，日本支持中國抗疫，在全球步入全面復常新時代，中日更要積極合作、互利共贏。