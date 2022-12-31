「特首政策組」終開工大吉了。從政府供新聞片報道特首與組長黃元山會晤作介紹，不可不算是特別的出場安排了，可見李家超鄭而重之。其實「特首政策組」的設立，可說是本屆政府撥亂反正的一項重要舉措。

「特首政策組」的前身原名是「中央政策組」，起源於港英年代末期統治，由英國人顧汝德於1989年4月起出掌，直至殖民管治結束。由有「魔僧」之稱的英國經濟學家及資深英國傳媒人的「香港通」扼守這個英廷「中央」性質的政策組，可見該組是緊扣掌握和深層貫徹執行英廷中央政策和管治意圖之政策把關機構。一個非常簡單但卻為人忽略的政治之問——為甚麼英國管治香港個半世紀，不需設甚麼「中央政策組」，而在結束香港殖民管治之前夜才成立此架構，並由一個貌似「平民」身份的英國人「香港通」執掌這個「中央政策組」8年？可見這個架構對於港英決策的分量了。回歸以來，中策組先後經歷蕭炯柱、鄭維健、劉兆佳、邵善波等4任組長協助特區政府成為決策智囊；近10年，劉、邵二人都成為反中亂港勢力的眼中釘，欲除之而後快。上任政府為討好泛民政黨，推行綏靖主義路線，滿足敵對勢力要求，上任後便取消該組，從而施政盲人騎瞎馬，推行「大和解」，結果一敗塗地。

政府正名為「特首政策組」，提出四方面任務，更實事求是和去神秘化。政策組顧名思義是為特首決策服務，不用原「中央」的不實冠詞稱謂。四方面任務大綱也開誠布公，廣告天下，為特首的施政配好望遠鏡及放大鏡，不再重犯決策的短視和盲目錯誤；並配備廣角鏡，融入國家發展大局，使香港為中華民族第二個百年復興偉業多作貢獻。不過，政策好壞和決策是否得當，還看實踐。