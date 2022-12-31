日曆已翻到最後一頁，明天就是新的一年！老朽想起「櫻桃小丸子」嘅語錄：生活總有太多的來不及，一眨眼就是一天，回頭就是一年，一轉身就是一輩子，珍惜此時此刻，所有的美好終會如期而至。

「所有美好終會如期而至」？在一個不確定嘅年代，尤其疫慌3年，至今陰魂不散，依然纏擾着眾生。人，總是如驚弓之鳥，只要風吹草動，就覺得十面埋伏！呢，大家都應記憶猶新，疫情初爆發，大家排隊搶口罩，有日本牌子一盒口罩一度搶高至成千蚊，其後又盲搶廁紙，竟然有3個男賊唔係打劫金舖而係持刀打劫超市廁紙，結果各被判囚40個月，為廁紙入獄，你都咪話唔悲壯！

魯迅曾經指出國民好多陋習，「禮教吃人」大家耳熟能詳，佢亦曾經指出國人「好鬥」，尤其觀鬥，最普遍嘅如鬥雞、鬥蟋蟀，南方有鬥黃頭鳥，鬥畫眉鳥，北方有鬥鵪鶉，古時候有鬥魚等；老朽小時候亦愛玩「鬥金絲貓」，這是童年回憶，依家細路愛打機，打war game，點會玩鬥金絲貓吖！老朽忽然諗起魯迅這段話，皆因相信若然佢生於今，必定對今天嘅「盲搶風」有鞭辟入裏嘅描述。

呢，「盲搶」可謂成為新常態，每逢疫情，不管係沙士、禽流感、輻射疑惑，民間不是盲搶鹽、搶醋、搶口罩，就係搶板藍根！依家內地繼優化防疫「新十條」後，退燒藥等物資需求大增。本港及澳門同時出現搶購潮，最離譜就係某品牌退燒藥，竟被炒賣至近八舊水，較一般超市原價高出逾5倍！阿哥，唔通我哋真係生活喺「長期危機」年代？內地嘅同胞，如從香港親朋戚友得到某牌子退燒藥，竟有如「再生父母」之感恩，口中唸唸有詞：桃花潭水深千尺，不及一盒退燒藥！