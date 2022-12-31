在全球第二大加密貨幣交易所FTX爆煲之後，「震散」整個幣圈界，而全球最大交易所幣安（Binance）更成為唯一王者，並且宣布推出「產業復甦基金」，這只是把資金鏈出現問題的對手收歸旗下。投資者接連經歷了Luna、Three Arrows和FTX慘痛的教訓，在Web 3.0中，存在着無邊界銀行和去中心化金融的真正投資風險。幣圈神話破滅，行業風險暗湧。

加密貨幣的價格大起大落，市值最大的比特幣（Bitcoin）去年11月逼近6.9萬美元，女股神伍德（Cathie Wood）更揚言2030年升見100萬美元，市場全面樂觀。但今年美國進入加息周期，加上穩定幣崩盤，多家加密貨幣機構財困及破產，比特幣由神壇跌落凡間，上周五見1.68萬美元，累積下挫達64%，蒸發去年升幅，更遠遠跑輸美股三大指數、港股恒指、黃金及石油。

根據CoinMarketCap數據顯示，全球加密貨幣市值由今年初的2.2萬億美元，急跌至8,116億美元，大幅蒸發63%。

比特幣被形容為「數碼黃金」，但不見避險或抗通脹功能，反而與科技股等風險資產呈高度相關性，今年跟隨股市插水，且波幅更大。去年9月，中國嚴禁加密貨幣交易和挖礦。當時比特幣價格急跌後即回升，同年11月更創新高，不過之後持續下滑。今年3月，人民銀行公布，中國境內的比特幣交易量全球佔比已從逾90%迅速下降至10%。

今年環球投資市場轉變，令資金撤出加密貨幣。美國實行多年的寬鬆貨幣政策，讓加密貨幣形成泡沫，隨着多國央行今年轉向收水，如美國聯儲局3月展開加息周期以遏抑高通脹，經濟衰退風險升溫，投資者撤離加密貨幣市場，轉投收益穩定產品，防守力弱的比特幣被大舉拋售，幣價持續沉淪。

穩定幣是加密資產之間的交換媒介，旨在保持其相對於法定貨幣或實際資產的穩定價值。今年5月份穩定幣崩盤，更令比特幣大幅下跌，導致幣圈資金鏈斷裂，引發火燒連環船和信貸危機。

有資深加密貨幣炒家表示，幣圈今輪汰弱留強之後，未來走勢需視乎監管會否更完善，否則會引發更大危機。

虛擬資產承受着較高的風險，包括流通性不足，價格大幅波動，定價欠缺透明度，潛在的市場操縱，黑客攻擊和欺詐，及可能損失所有價值，投資者須注意相關的重大風險。

由於加密貨幣交易所FTX及BlockFi已破產，目前最令人擔心的是市場出現幣安一家獨大的情況，這對市場的發展並非好事，本港有不少投資者是幣安的客戶，但卻缺乏監管，如果幣安爆煲，投資者的損失將會更大，情況比FTX更加嚴重。特區政府需要密切留意、監管，以保障投資者。