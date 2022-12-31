娛圈單打：姜濤全球第五帥　爭光定係得啖笑

萬眾期待的TC Candler全球百大美女帥哥排行榜出爐！香港有5位藝人打入百大，當中4位都是MIRROR成員，姜濤排名最高得第5，之後是排第16的Anson Lo、排32的AK及排73的Edan。當萬人迷碧咸都僅排87，MIRROR 4子都可謂為港爭光咯！

不過睇真啲，當堂嚇一跳，然後得啖笑。原來排名高低、能否打入百大，完全取決於粉絲「課金」多少。TC Candler今年引入全新課金制度，除了官方平台YouTube及Instagram的提名，亦能以每月付費金額保證入圍提名人。MIRROR粉絲人多勢眾又多金，自然有優勢。要是姜糖明年再課金多一點，姜濤撼贏今年排第一的39歲「超人」亨利卡維爾，躍升為全球第一帥也絕對不足為奇。

這種課金選美制度，既能滿足粉絲和偶像的虛榮心，又能賺錢，兼能製造話題，一舉多得，何樂而不為，但是否有說服力則見仁見智。姜濤無疑可愛，惟顏值是否比碧咸更高，不能不打上問號。

這些年，香港社會泛政治化嚴重，連迷偶像也有顏色區分。TVB出產的聲夢幫被歸類為藍，ViuTV的造星幫則被視為黃，也不管當事人有沒有發表過政治言論，總之兩幫粉絲互相攻擊，完全不理性。

正如香江十九才子所說，許多香港人在2019年社運「失敗」後，將精神和感情投射到MIRROR身上，直指「呢種走紅係不健康」、「虛火」。結果不問可知，又遭鏡粉狂轟。說到底，香港娛樂圈沉寂久矣，有年輕偶像接棒也是好事，但粉絲若連半點異議也不能接受，則未免太冇質素了。