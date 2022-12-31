正論：釋法修補漏洞　國安重中之重

臭名遠播的國安重犯壹傳媒黎智英，早前就其涉及的國安案件聘請英國御用大律師替其辯護，遭律政司3次上訴挑戰失敗而「力保不失」。但國安案件涉及國家機密，且具有涉外因素等，交由港府無法約束的外籍法律人士參與，顯然有洩密風險，亦與維護國家安全的大原則相左。《港區國安法》既然在實際運作上出現漏洞，交由人大釋法撥亂反正，便是應有之義。

特首李家超早提請中央，建議人大常委會就無本地全面執業資格的海外律師或大律師，能否參與國安法案件作出釋法。全國人大常委會第38次會議昨日閉幕，會上就港府提請釋法的相關議案待擬稿、草案修改稿、決定草案及解釋草案，審議並通過有關《港區國安法》第14條及47條的解釋草案。港府隨即發表聲明，歡迎及感謝人大常委會於會議上審議並通過有關釋法的決定。

計及今次釋法，已是香港回歸以來第6次。過去每次釋法，反對派例必卯足勁抹黑，損害司法獨立，河水犯井水，目的就是將司法獨立置於至高無上的地位，阻止中央導正，挑起中港矛盾，加深港人對中央的不信任，繼而達到他們反中亂港的目的。如今事過境遷，《港區國安法》在港推出兩年半，由於過去涉違此法並「落鑊」者並不多，分量也遠遠不及「禍港四人幫」之首黎智英，因而在運作上並無出現問題。

直到黎智英涉及的國安案件進入司法程序，有人妄想可以借外部勢力鬧上國際層面，作出垂死掙扎，堅持聘請洋大狀替其辯護。再加上律政司無能漏招，在上訴期間才提出3個全新觀點，結果不為法官接納。

然而，必須強調，舉凡涉及國家安全的案件，對任何國家或地區而言都屬於大案重案，絕對不容許外人插手，香港也不可能例外。《港區國安法》立法之初，未必可以做到事事俱圓，操作期間發現問題，中央修補，人大釋法完全合法、合理、合情。

當然，說來說去，若司法一早有考慮國家安全是重中之重、是一國兩制的基石，具有凌駕性，便不需勞煩人大釋法。終審法院認為律政司提出的新論點有明顯重要性，但因為之前未曾在下級法院討論，做法有違原則，不符常規法律程序，故駁回上訴申請。這除了是律政司疏忽漏招，司法是否蓄意凌駕一國，認為常規法律程序比國家安全更重要，市民心中自有一把尺。

由此可見，釋法只是一時手段，要徹底根治司法亂象，非要對司法進行大改革不可。正如有人指出，香港脫離殖民統治已超過25年，連英女王都已駕鶴西歸，但本地法例仍有「女王陛下」及「國務大臣」等字眼，法官依然堅持頭頂假髮，這豈止是戀殖心態，簡直是奴性作祟。

說到底，香港就是一直沒有去殖化，港府沒有擺正行政主導，才會遭反中亂港集團藉着「司法獨立」無風起浪，添煩添亂。這種亂局必須隨着人大釋法，一併導回正軌了。