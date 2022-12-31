世界視線：中俄蒙朝齊合作　可推東北亞發展

烏克蘭戰爭迫使俄羅斯脫歐入亞，一是在中東，另一在東北亞。後者現時屬重心之重心，主因在中國因素，近日內地報道中國會投資1,600億美元於俄羅斯，集中於遠東地區，未有詳細計劃公布，可能是在把新老項目整合。其中天然氣與石油，自2014年西方制裁俄羅斯，中俄合作已十分積極。天然氣管道2014年簽協議，2019年12月由俄供氣中國。在俄羅斯受制裁逐步失去歐洲市場，中國從烏茲別克斯坦和土庫曼的供應減少，俄羅斯天然氣變成中國重要來源，習近平稱為中俄關係的核心。此外，中國還有中國蒙古俄羅斯經濟走廊的協議。這兩大項目足以構成中俄在俄遠東地區未來發展的支柱。

不過，中國東北老工業區的振興計劃，2003年首發，2016年再提，一直沒有成功。不但是國有工業基地的結構轉型困難，更重要的是長期東北孤立。一是周邊國家，北韓、俄羅斯、蒙古長期封閉，與東北沒有互動效益。另一是東北距中國內地本土市場遙遠，交通不便。第二個問題在近幾年看來已逐漸解決，但失去發展的時機。與北韓、俄、蒙的開放還未完成。可惜已錯失中國人口紅利的優勢，反而東北提早進入人口縮減的階段，工農業靠不了人口紅利的支撐。

即使俄羅斯遠東地區近年發展中國式的經濟特區，中國勞動力供應短缺，不可能重複長江及珠江三角洲工業化的成功。中俄能源，鐵路貨運的發展。只構成過境運輸微薄效益，一如蒙古之於中歐班列作用。俄羅斯遠東地區人口亦降，對中亞外來勞工亦缺吸引力。因此要打破勞動力不足的困難，最可行的方法是引進北韓勞工。2019年前俄遠東地區有北韓政府派出5萬勞工，但聯合國制裁北韓而減少。最近，特別是8月以來，俄朝雙方正討論恢復兩國運輸和引進北韓勞工。11月俄與北韓鐵路交通恢復，中國北韓亦在新義州——丹東恢復貨運。

中國、俄羅斯、北韓、蒙古元首都發言促進雙邊關係發展。除貿易、過境貨運外，若俄羅斯打破聯合國制裁，大批引用北韓勞工在俄遠東地區工作，便可使當地的經濟特區政策、礦產林木海產資源和中國的資金結合起來，在能源物流以外，產生出大發展的能量。四國合作也有利於整個東北亞的和平穩定與發展。

研究所所長 陳文鴻