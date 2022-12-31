產評：營商投資甚艱難　新歲滯脹更兇殘

眨眼一年又過去，大國博弈、瘟疫與戰禍下，企業營商固然艱難，今年環球股債雙殺，國際間不少傳統基金或對沖基金「損手爛腳」，各類資產投資都「無啖好食」，大至專業的機構投資者，甚至是國家儲備的操盤手，小至散戶投資者都叫苦！展望明年，中美經濟競爭加劇、歐美經濟步入衰退、通脹高企、監管趨嚴、美元見頂等各項不明朗因素，將繼續困擾全球經濟。投資者不能鬆懈，得以守代攻，保本至上。

回顧今年全球經濟表現，可以說是有幸亦有不幸。不幸的是2月俄烏戰爭開打，掀起能源及糧食危機，一度令全球金、股、匯、債、商品市場大幅震盪。可這並未有令歐美等西方經濟體停止對俄制裁，地緣政治風險急升溫，令能源及糧食價格一度飆升，加劇通脹壓力，令各大央行的貨幣政策得急轉彎，由極寬鬆轉向緊縮。惟可幸的是，至今為止，歐洲的能源供應問題受控，寒冬的能源危機暫非如想像般嚴重；整體糧價亦未有出現持續大漲之勢，美國通脹亦已從高位有所回落。

箇中部分原因，乃今年以來中國大部分時間堅持「動態清零」防疫政策，令下半年經濟增長持續放緩，打擊全球商品與貿易需求。全球「大買家」的購買力轉弱，緩減全球物價上升的壓力。不過，後續的影響，將會反映在企業盈利倒退、職位減少，資產價格不振之上，到底近月中國防疫政策大逆轉，新歲門戶重開，能否扭轉全球經濟衰退之風，勢成焦點。

今年是美元天下，強美元加快資金回流美國，減緩聯儲局加息收水所帶來的陣痛，惟另一方面，美元流動性減少，非美貨幣曾出現一輪殘酷的貶值潮，非但新興市場貨幣當災，人民幣、英鎊、歐元等實力貨幣亦難逃一貶，加大治理經濟的難度。英國的政經鬧劇固然令人印象深刻，南亞國家斯里蘭卡宣布破產、加密貨幣市場崩潰，實際上都與美國收水與強美元有莫大關係。

新歲將至，此前投資市場已起關鍵變化。首先是變相給力成就今年美元一匯獨強的日本超寬鬆貨幣政策醞釀轉變，這將加快確認美元見頂，引發全球資金分布大執位，至少今年債券市場表現應有望改善。其次是，中國正全面走出疫情，地區經貿有望走出低潮，並帶動全球商旅及貿易復甦。不過，復甦的進度，還得視歐美在今年的激進加息之下，來年經濟衰退的程度，一旦通脹繼續高企，而經濟增長加速回落，滯脹的打擊或更甚疫情衝擊。

3年疫情的影響終於漸告一段落，世界經濟由全球化走向反全球化，伴隨去美元化，以及數碼化與智能化等新興產業興起，所帶來的結構性影響，將在未來更明確地浮現在投資者眼前。中美在各環節爭取國際話語權的博弈，將更趨激烈。西方經濟體既難寄厚望，全球經濟增長能否扭轉弱勢，得視乎中國經濟能否重新啟航，在非美經濟體系上擔當主導角色，在地區經貿上開創新局，以助抗衡歐美的經濟淡風。這個大局明朗化前，投資宜審慎為上，設法為資本保值，比尋求增值來得重要。