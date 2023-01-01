正論：通關在即邁復常　奈何社會多隱憂

紛紛擾擾的一年過去，新的一年到來。隨着中港通關在即，2023年的香港終於喜迎社會復常，百廢待興的經濟終於有望得到活水打救。然而，一則以喜，一則以憂。通關固然帶來生機，但香港社會問題千頭萬緒，絕非單靠通關便能解決。君不見，今年加風四起，民生維艱，加上治安惡化，人禍頻仍，恍若陷入惡性循環。新一年能否否極泰來，還須看政府改弦更張的決心。

經濟方面，香港所有數據無不指出一片慘淡。去年頭三季本地生產總值按年收縮3.3%；11月本港整體出口貨值按年急跌24.1%，已經連跌7個月，而且創下68年來最大跌幅；私人住宅樓價由去年初至9月底下跌8.1%，是自2008年環球金融危機以來首次全年下跌。雪上加霜的是，今年加風四起，天星小輪加價、巴士加價、的士也想加價；而兩電飛擒大咬式加價電費更是令人咋舌，中電按年加價19.8%，港燈加45.6%，勢必造成骨牌效應，百物騰貴。

此時此刻，新膠袋徵費實施，膠袋最低價格由0.5元升至1元，冷凍食品等多項豁免取消，將無可避免增加市民支出。至於垃圾徵費計劃亦擬於今年推行，港府搞環保一味寓禁於徵，基層市民百上加斤。

儘管防疫措施大幅鬆綁，中港將會通關亦可起刺激市道作用，但通關同時加劇疫情傳播風險，本港公營醫療未必能夠負荷。目前一些退燒藥物不是斷市就是被抬高價錢，一盒「必理痛」竟索價近800元，堪稱無良。更有新手父母表示，初生嬰兒配方奶粉突然斷市，懷疑藥房囤積居奇。過去內地水貨客造成的民生困擾，在通關後隨時重現。

更須強調，過去一年本港治安不靖，本已沉寂一時的錶行劫案、綁架案再度活躍，月前銅鑼灣在光天化日人來人往之下，發生持槍打劫錶行事件；綁架案更是動魄驚心，短短時日內，先後發生打鼓嶺綁架撕票慘案、17歲債仔被擄劫案等，香港安全城市不再。

最駭人聽聞的是，街頭仇殺、周街斬人無日無之。前日凌晨時分，尖東麼地道有酒店職員報案，指發現一名20餘歲男子淌血倒臥在酒店對開近花槽位置，手腳均有刀傷，懷疑被人斬傷。同類事件不斷上演，除了涉及本地黑幫尋仇，更不乏無惡不作的假難民身影，不是同族內訌，就是分贓不均起殺機，背後又與本地黑幫毒品利益有關連。可以毫不誇張地說，黑社會、假難民、毒品已成為香港罪案「鐵三角」，臭名昭著，永無寧日。

淪落到如斯田地，孰令致之？港府對假難民中門大開，令黑幫如虎添翼，絕對是本港治安急劇惡化的罪魁禍首。假難民膽正命平，來港為了求財，與黑幫一拍即合，形成治安大毒瘤，偏偏港府視而不見，繼續假仁假義。過去10年，港府已為假難民狂燒85億元公帑，今個年度預算再耗費近13億元供養他們，猶如無底黑洞，沒完沒了。

人們實在不明白，當貧窮人口有增無減，當長者老無所依，為何港府不將巨額公帑更慷慨地用於扶貧敬老，偏要用於以怨報德的假難民身上？為何絕大部分市民要求港府對假難民實施即捕即解，以至退出聯合國《禁止酷刑公約》，港府硬是不聽，寧願花費大量冤枉錢效婦人之仁？對假難民仁慈，即是對守法市民殘忍，難道對香港市民就不需要講人權嗎？

同樣令人不安的是，本港嚴重工業意外不絕如縷，冧天秤、墮電視屏幕、跌吊船不一而足，只有想不到，沒有做不到。離奇車禍更是接二連三，日前法庭裁決發生於前年11月的大埔公路九巴奪命意外，儘管事故釀成1死10傷，涉及危駕的巴士司機僅被判囚42個月，而這已算是「重判」。可以看見，前年10月，石澳道發生的女律師駕車撞斃女途人案，僅被罰款3,000元了事，人命何價？正因為法庭屢屢輕判，罰則毫無阻嚇力，炮彈飛車、毒駕撞人、危險駕駛才會成為本港「馬路特色」，導致家破人亡。

更不必說，虐兒案未見收斂，公眾衞生每況愈下，鼠患愈演愈烈。這些問題絕非中港通了關便能消失，而是需要港府下大工夫用心用力解決，偏偏官僚口說重視，實際情況沒有改善。在移民潮絡繹不絕之際，高官言必稱「搶人才」，但一個罪惡之城，老鼠之都，別說搶人才，連留住市民也難。這兩年來本港已流失了14萬勞動人口，若港府繼續冥頑不靈，不肯切實改善施政，今年有可能止血嗎？