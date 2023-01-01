世界視線：俄烏戰爭趨惡化　中美關係尋緩和

俄烏戰爭爆發之後，美國政府內部特別是新保守主義（鷹派）開始估量並擔心中國的取態，一方面中國會否走向全力支持俄羅斯使美國援烏無法成功，另一方面又擔心中國乘俄烏戰爭美國經濟也泥足深陷而再突飛猛進，使華府更難應付中國的和平崛起。

另一邊廂，康奈爾大學政治學教授白潔曦（Jessica Chen Weiss）、兩岸關係專家葛來儀（Bonnie Glaser）、美國麻省理工學院安全研究計劃主任泰勒‧弗雷維爾（Taylor Fravel），以及哥倫比亞大學政治系教授、東亞研究所主任黎安友（Andrew Nathan）等鴿派的中美關係重量級智庫人物，亦積極發表意見影響政府政策。他們強調，華府若與幾乎和美國等量的中國持續不理性及不審慎地鬥爭，只會背離美國確切利益及價值。目前中美關係惡化下的衝突，不但有可能帶來兩國災難性毀滅，威脅美國領導世界的延續性和傷害美國社會活力，也不利民主發展。

這些鴿派人士像西方大部分國家般，認為習近平領導的中國政府更權威主義、有更大國際影響力，以及在軍事和核武方面不斷擴大，但美國目前最大問題是目標不清，首先中美競爭肯定不應是要以一方完全鬥爭勝利或失敗收場，而是要建立在兩國人民、商貿體系及其他相關利益組織（如西歐、日本、南韓）共同接受的福祉基礎上。

鴿派認同拜登政府好的取向是接受與中國共同面對全球暖化和饑荒，但要施行對中國全面圍堵及破壞中國向外發展就非常不智，特別是在俄烏戰爭的背景下，會使中俄更靠攏。他們敦促拜登政府正確評估美國的利益、能力及願景。單向地事事針對中國對外發展，容易使美國錯誤評估自己能力及對願景失焦，開罪其他國家，使內部更失去容忍及對外過度失措。過去的制裁、關稅、軍事部署及政策考慮，不應是為緬懷死守過去美國獨大，而是要面向美國可見優勢及全球利益的新形勢發展，這個新優勢不必排斥而是可涵蓋中國參與。

鴿派不是不對抗中國的侵略性和威脅，也強調加強結盟，但美國和中國要建立有意義的溝通，不僅為防止危機下擦槍走火或克服衝突風險，而是商討建立和平共存及新國際關係的體系之條件，當中不免有中國參與構建。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻